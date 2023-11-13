https://uz.sputniknews.ru/20231113/telo-temperatura-povysheniye-vrach-rekomendatsii-40955252.html

Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой

Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой

Врач: при повышении температуры тела люди часто действуют неправильно

2023-11-13T22:09+0500

2023-11-13T22:09+0500

2023-11-13T22:09+0500

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Любое повышение температуры может говорить о воспалительном процессе в организме, рассказала радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.По ее наблюдениям существует три ошибки, которые часто совершают люди при появлении жара. Первая из них – пытаться вылечиться с помощью комбинированных препаратов, не обращаясь к врачу.По ее словам, другой ошибкой является злоупотребление жаропонижающими средствами.Также она отметила, что бывает, когда люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 градусов, что является еще одной распространенной ошибкой.В случаях, когда человек чувствует себя относительно неплохо при очень высокой температуре – 38,5-39 градусов — не нужно терпеть. Врач рекомендовала облегчить состояние своего организма, приняв жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце.

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