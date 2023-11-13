Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой
Врач: при повышении температуры тела люди часто действуют неправильно.
Любое повышение температуры может говорить о воспалительном процессе в организме, рассказала радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.
По ее наблюдениям существует три ошибки, которые часто совершают люди при появлении жара. Первая из них – пытаться вылечиться с помощью комбинированных препаратов, не обращаясь к врачу.
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© Sputnik / Александр Кряжев/
"Если мы снижаем температуру 37,2, используя комбинированные лекарственные препараты, которые якобы лечат простуду за полчаса, мы просто убираем симптомы, но не лечимся и не знаем, выздоровели мы или нет. Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция", – предупредила специалист.
По ее словам, другой ошибкой является злоупотребление жаропонижающими средствами.
"Не каждую температуру надо сбивать, все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией. Днем можно побыть даже с температурой 37,5-38, если человек хорошо себя чувствует. К вечеру, если вы уже устали, хочется поспать, болит голова, можно принять жаропонижающий препарат. Исключение составляют люди, у которых есть какие-то заболевания центральной нервной системы. Тогда нужно снижать температуру раньше и не допускать ее подъема выше 38", – уточнила Романенко.
Также она отметила, что бывает, когда люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 градусов, что является еще одной распространенной ошибкой.
В случаях, когда человек чувствует себя относительно неплохо при очень высокой температуре – 38,5-39 градусов — не нужно терпеть. Врач рекомендовала облегчить состояние своего организма, приняв жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце.