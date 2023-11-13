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Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой
Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой
Врач: при повышении температуры тела люди часто действуют неправильно
2023-11-13T22:09+0500
2023-11-13T22:09+0500
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Любое повышение температуры может говорить о воспалительном процессе в организме, рассказала радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.По ее наблюдениям существует три ошибки, которые часто совершают люди при появлении жара. Первая из них – пытаться вылечиться с помощью комбинированных препаратов, не обращаясь к врачу.По ее словам, другой ошибкой является злоупотребление жаропонижающими средствами.Также она отметила, что бывает, когда люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 градусов, что является еще одной распространенной ошибкой.В случаях, когда человек чувствует себя относительно неплохо при очень высокой температуре – 38,5-39 градусов — не нужно терпеть. Врач рекомендовала облегчить состояние своего организма, приняв жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце.
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повышение температуры тело ошибки врач
повышение температуры тело ошибки врач

Самые частые ошибки пациентов с повышенной температурой

22:09 13.11.2023
© Unsplash/Bermix StudioДевушка с высокой температурой. Иллюстративное фото
Девушка с высокой температурой. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© Unsplash/Bermix Studio
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Врач: при повышении температуры тела люди часто действуют неправильно.
Любое повышение температуры может говорить о воспалительном процессе в организме, рассказала радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.
По ее наблюдениям существует три ошибки, которые часто совершают люди при появлении жара. Первая из них – пытаться вылечиться с помощью комбинированных препаратов, не обращаясь к врачу.
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Если мы снижаем температуру 37,2, используя комбинированные лекарственные препараты, которые якобы лечат простуду за полчаса, мы просто убираем симптомы, но не лечимся и не знаем, выздоровели мы или нет. Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция", – предупредила специалист.
По ее словам, другой ошибкой является злоупотребление жаропонижающими средствами.
"Не каждую температуру надо сбивать, все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией. Днем можно побыть даже с температурой 37,5-38, если человек хорошо себя чувствует. К вечеру, если вы уже устали, хочется поспать, болит голова, можно принять жаропонижающий препарат. Исключение составляют люди, у которых есть какие-то заболевания центральной нервной системы. Тогда нужно снижать температуру раньше и не допускать ее подъема выше 38", – уточнила Романенко.
Также она отметила, что бывает, когда люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 градусов, что является еще одной распространенной ошибкой.
В случаях, когда человек чувствует себя относительно неплохо при очень высокой температуре – 38,5-39 градусов — не нужно терпеть. Врач рекомендовала облегчить состояние своего организма, приняв жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце.
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