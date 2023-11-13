https://uz.sputniknews.ru/20231113/transneft-prokachka-neft-seny-indeksatsiya-yeaes-40966696.html
"Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС
"Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС
Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти проиндексируют в 2024 году на 7,2%.
2023-11-13T15:38+0500
2023-11-13T15:38+0500
2023-11-13T15:52+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
россия
нефть
компания "транснефть"
экономика
еаэс
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Приказ об индексации тарифов на транспортировку нефти по системе "Транснефти" в 2024 году на 7,2% Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зарегистрировал Минюст РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.На эту же величину проиндексируют тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам: АО "Транснефть – Сибирь", "Транснефть – Западная Сибирь", "Транснефть – Восток","Транснефть — Дальний Восток", "Транснефть – Урал", "Транснефть — Прикамье", "Транснефть – Верхняя Волга", "Транснефть – Приволга", "Транснефть – Дружба","Черномортранснефть", "Транснефть – Север", "Транснефть – Балтика".Также на 7,2% проиндексируют сетевой тариф на транспортировку нефти по системе ВСТО (нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан") на экспорт в Китай и через порт Козьмино.Для справки: Правительство России в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". С начала 2023 года тарифы "Транснефти" проиндексировали на 6%. Минэкономразвития РФ в текущем году прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, россия, нефть, компания "транснефть", экономика, еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, россия, нефть, компания "транснефть", экономика, еаэс
"Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС
15:38 13.11.2023 (обновлено: 15:52 13.11.2023)
Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти проиндексируют в 2024 году на 7,2%.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Приказ об индексации тарифов на транспортировку нефти по системе "Транснефти" в 2024 году на 7,2% Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зарегистрировал Минюст РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.
"Согласно документу, на эту величину индексируются ставки тарифов на услуги перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов. Также вырастет стоимость услуг по диспетчеризации поставок нефти на НПЗ в России и странах ЕАЭС, диспетчеризации поставок нефти за пределы России и ЕАЭС", — говорится в сообщении.
На эту же величину проиндексируют тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам: АО "Транснефть – Сибирь", "Транснефть – Западная Сибирь", "Транснефть – Восток","Транснефть — Дальний Восток", "Транснефть – Урал", "Транснефть — Прикамье", "Транснефть – Верхняя Волга", "Транснефть – Приволга", "Транснефть – Дружба","Черномортранснефть", "Транснефть – Север", "Транснефть – Балтика".
Также на 7,2% проиндексируют сетевой тариф на транспортировку нефти по системе ВСТО (нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан") на экспорт в Китай и через порт Козьмино.
Для справки: Правительство России в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". С начала 2023 года тарифы "Транснефти" проиндексировали на 6%. Минэкономразвития РФ в текущем году прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.