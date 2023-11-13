https://uz.sputniknews.ru/20231113/transneft-prokachka-neft-seny-indeksatsiya-yeaes-40966696.html

"Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС

"Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС

Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти проиндексируют в 2024 году на 7,2%.

2023-11-13T15:38+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

россия

нефть

компания "транснефть"

экономика

еаэс

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Приказ об индексации тарифов на транспортировку нефти по системе "Транснефти" в 2024 году на 7,2% Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зарегистрировал Минюст РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.На эту же величину проиндексируют тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам: АО "Транснефть – Сибирь", "Транснефть – Западная Сибирь", "Транснефть – Восток","Транснефть — Дальний Восток", "Транснефть – Урал", "Транснефть — Прикамье", "Транснефть – Верхняя Волга", "Транснефть – Приволга", "Транснефть – Дружба","Черномортранснефть", "Транснефть – Север", "Транснефть – Балтика".Также на 7,2% проиндексируют сетевой тариф на транспортировку нефти по системе ВСТО (нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан") на экспорт в Китай и через порт Козьмино.Для справки: Правительство России в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". С начала 2023 года тарифы "Транснефти" проиндексировали на 6%. Минэкономразвития РФ в текущем году прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, россия, нефть, компания "транснефть", экономика, еаэс