https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-antireyting-kachestvo-vozduxa-prichina-40969038.html

Чем мы дышим: почему Узбекистан входит в мировой антирейтинг качества воздуха

Чем мы дышим: почему Узбекистан входит в мировой антирейтинг качества воздуха

Узгидромет проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана на 64 стационарных пунктах наблюдения и 8 автоматических станциях мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

2023-11-13T18:45+0500

2023-11-13T18:45+0500

2023-11-13T18:45+0500

узбекистан

экология

воздух

загрязнение воздуха

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Почему в Ташкенте часто фиксируется высокая загрязнённость воздуха, с чем связана данная ситуация и какие меры реализует Узгидромет, чтобы ее улучшить Sputnik Узбекистан рассказала ведущий специалист Агентства гидрометеорологической службы Марина Плоцен. Агентство гидрометеорологической службы проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана с помощью 64 стационарных пунктов наблюдения и 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.Параметры атмосферного воздуха на стационарных пунктах фиксируют трижды за сутки, на автоматических станциях мониторинг осуществляют в онлайн режиме.По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха индекс загрязнения в городах республики пониженный. Между тем, в международных системах мониторинга Узбекистан и, в частности, Ташкент, практически всегда входят в десятку стран-лидеров антирейтинга.Эксперт объяснила это тем, что в большинстве стран Европейского региона ВОЗ используются собственные индексы качества воздуха вместо единого индекса. В разных странах свои показатели качества воздуха, соответствующие национальным стандартам.В частности, повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе Узбекистана обусловлено супесчаными (схожими по качеству с песчаным грунтом) и суглинистыми (состоящими из песчаных и глинистых частиц) почвами.Вместе с тем, развернувшиеся повсеместно в Ташкенте стройки, большое число многоэтажек, рост промышленного производства, эксплуатация большегрузных автомашин и увеличение транспортных средств являются антропогенными источниками загрязнения воздуха. Кроме того, накоплению загрязняющих веществ в воздухе городов способствуют безветренная погода, высокие или напротив низкие температуры, отсутствие осадков.Данные о загрязнении атмосферного воздуха с пунктов наблюдения поступают в Узгидромет и публикуются на общедоступной платформе. Здесь в онлайн режиме можно наблюдать за изменением Индекса загрязнения атмосферы в городах республики, в том числе в Ташкенте.Узгидромет кроме метеорологических наблюдений, составления прогнозов погоды и мониторинга загрязнения окружающей природной среды обеспечивает заинтересованные органы и общественность соответствующей информацией для разработки и принятия соответствующих мер.Так, например, Узгидромет совместно с Минздравом Узбекистана начали проект “Разработка национальной информационной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха в Узбекистане на основе интегральной оценки уровня загрязнений и аэрогенного риска здоровью населения”.Вместе с тем, по словам Марины Плоцен, в Узгидромете ведут работу по модернизации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Совместно с Международным общественным Фондом "Zamin" специалисты реализуют проект "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха", в рамках которого приобретены восемь автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

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