https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-antireyting-kachestvo-vozduxa-prichina-40969038.html
Чем мы дышим: почему Узбекистан входит в мировой антирейтинг качества воздуха
Чем мы дышим: почему Узбекистан входит в мировой антирейтинг качества воздуха
Узгидромет проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана на 64 стационарных пунктах наблюдения и 8 автоматических станциях мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
2023-11-13T18:45+0500
2023-11-13T18:45+0500
2023-11-13T18:45+0500
узбекистан
экология
воздух
загрязнение воздуха
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Почему в Ташкенте часто фиксируется высокая загрязнённость воздуха, с чем связана данная ситуация и какие меры реализует Узгидромет, чтобы ее улучшить Sputnik Узбекистан рассказала ведущий специалист Агентства гидрометеорологической службы Марина Плоцен. Агентство гидрометеорологической службы проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана с помощью 64 стационарных пунктов наблюдения и 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.Параметры атмосферного воздуха на стационарных пунктах фиксируют трижды за сутки, на автоматических станциях мониторинг осуществляют в онлайн режиме.По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха индекс загрязнения в городах республики пониженный. Между тем, в международных системах мониторинга Узбекистан и, в частности, Ташкент, практически всегда входят в десятку стран-лидеров антирейтинга.Эксперт объяснила это тем, что в большинстве стран Европейского региона ВОЗ используются собственные индексы качества воздуха вместо единого индекса. В разных странах свои показатели качества воздуха, соответствующие национальным стандартам.В частности, повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе Узбекистана обусловлено супесчаными (схожими по качеству с песчаным грунтом) и суглинистыми (состоящими из песчаных и глинистых частиц) почвами.Вместе с тем, развернувшиеся повсеместно в Ташкенте стройки, большое число многоэтажек, рост промышленного производства, эксплуатация большегрузных автомашин и увеличение транспортных средств являются антропогенными источниками загрязнения воздуха. Кроме того, накоплению загрязняющих веществ в воздухе городов способствуют безветренная погода, высокие или напротив низкие температуры, отсутствие осадков.Данные о загрязнении атмосферного воздуха с пунктов наблюдения поступают в Узгидромет и публикуются на общедоступной платформе. Здесь в онлайн режиме можно наблюдать за изменением Индекса загрязнения атмосферы в городах республики, в том числе в Ташкенте.Узгидромет кроме метеорологических наблюдений, составления прогнозов погоды и мониторинга загрязнения окружающей природной среды обеспечивает заинтересованные органы и общественность соответствующей информацией для разработки и принятия соответствующих мер.Так, например, Узгидромет совместно с Минздравом Узбекистана начали проект “Разработка национальной информационной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха в Узбекистане на основе интегральной оценки уровня загрязнений и аэрогенного риска здоровью населения”.Вместе с тем, по словам Марины Плоцен, в Узгидромете ведут работу по модернизации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Совместно с Международным общественным Фондом "Zamin" специалисты реализуют проект "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха", в рамках которого приобретены восемь автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
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узбекистан чем дышим антирейтинг качество воздуха загрязнение атмосферы европейский регион воз индекс показатель
узбекистан чем дышим антирейтинг качество воздуха загрязнение атмосферы европейский регион воз индекс показатель
Чем мы дышим: почему Узбекистан входит в мировой антирейтинг качества воздуха
Эксклюзив
Узгидромет проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана с помощью 64 стационарных пунктов наблюдения и 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Почему в Ташкенте часто фиксируется высокая загрязнённость воздуха, с чем связана данная ситуация и какие меры реализует Узгидромет, чтобы ее улучшить Sputnik Узбекистан
рассказала ведущий специалист Агентства гидрометеорологической службы Марина Плоцен.
Агентство гидрометеорологической службы проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 26 городах Узбекистана с помощью 64 стационарных пунктов наблюдения и 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.
Параметры атмосферного воздуха на стационарных пунктах фиксируют трижды за сутки, на автоматических станциях мониторинг осуществляют в онлайн режиме.
“В Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Ургенче, Термезе, Нукусе наблюдается превышение содержания пыли в воздухе. Также в воздухе крупных городов — столице Узбекистана, Нурафшане, Навои, Фергане превышено содержание диоксида азота. Превышение данных веществ в воздухе обусловлено выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, развитием стройиндустрии, метеорологическими условиями и географическим расположением республики”, — пояснила Плоцен.
По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха индекс загрязнения в городах республики пониженный. Между тем, в международных системах мониторинга Узбекистан и, в частности, Ташкент, практически всегда входят в десятку стран-лидеров антирейтинга.
Эксперт объяснила это тем, что в большинстве стран Европейского региона ВОЗ используются
собственные индексы качества воздуха вместо единого индекса. В разных странах свои показатели качества воздуха, соответствующие национальным стандартам.
“На международном сайте AirVisual ежечасно публикуют рейтинг городов в соответствии с индексом AQI. Он рассчитывается по количеству основных загрязняющих веществ, в том числе мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5. Случаи, когда Ташкент входит в топ-10 антирейтинга, связаны как правило с географическим расположением республики, климатическими условиями, а также антропогенным загрязнением”, — уточнила Плоцен.
В частности, повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе Узбекистана обусловлено супесчаными (схожими по качеству с песчаным грунтом) и суглинистыми (состоящими из песчаных и глинистых частиц) почвами.
Вместе с тем, развернувшиеся повсеместно в Ташкенте стройки, большое число многоэтажек, рост промышленного производства, эксплуатация большегрузных автомашин и увеличение транспортных средств являются антропогенными источниками загрязнения воздуха. Кроме того, накоплению загрязняющих веществ в воздухе городов способствуют безветренная погода, высокие или напротив низкие температуры, отсутствие осадков.
“С приобретением современного высокоточного оборудования в 2021 году появилась возможность определения в атмосферном воздухе количества мелкодисперсных частиц размером до 10 микрон и 2,5 микрон (РМ10, РМ2,5). Таким образом, полученные результаты сравнивают с предельно допустимыми концентрациями", — пояснила специалист.
Данные о загрязнении атмосферного воздуха с пунктов наблюдения поступают в Узгидромет и публикуются на общедоступной платформе
. Здесь в онлайн режиме можно наблюдать за изменением Индекса загрязнения атмосферы в городах республики, в том числе в Ташкенте.
Узгидромет кроме метеорологических наблюдений, составления прогнозов погоды и мониторинга загрязнения окружающей природной среды обеспечивает заинтересованные органы и общественность соответствующей информацией для разработки и принятия соответствующих мер.
Так, например, Узгидромет совместно с Минздравом Узбекистана начали проект “Разработка национальной информационной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха в Узбекистане на основе интегральной оценки уровня загрязнений и аэрогенного риска здоровью населения”.
“В рамках проекта на основе международного опыта и климатических условий республики разработают Национальный индекс качества атмосферного воздуха с учетом содержания мелкодисперсных частиц пыли для интеграции в глобальные индексы загрязненности атмосферного воздуха (AQI)”, — уточнила ведущий специалист Узгидромета.
Вместе с тем, по словам Марины Плоцен, в Узгидромете ведут работу по модернизации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Совместно с Международным общественным Фондом "Zamin" специалисты реализуют проект "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха", в рамках которого приобретены восемь автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.