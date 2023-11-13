https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-nedelya-tolerantnosti-meropriyatiya-40959824.html

В Узбекистане стартовала "Неделя толерантности" – что в программе

В Узбекистане стартовала "Неделя толерантности" – что в программе

"Неделя толерантности" в республике приурочена к Международному дню толерантности 16 ноября.

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общество

узбекистан

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толерантность

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ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана 13-19 ноября пройдет "Неделя толерантности", сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.Она приурочена к Международному дню толерантности — 16 ноября. В рамках недели на центральных площадках, аллеях и в парках областей и Ташкента состоятся различные духовно-просветительские мероприятия. Под лозунгом "Узбекистан – толерантная страна" также организуют концертные программы и фотовыставки.В вузах республики проведут конкурсы сочинений, поэтические вечера, научно-практические мероприятия и встречи за круглым столом.Организаторы недели — министерство культуры совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Комитетом по делам религий, а также рядом ведомств.Для справки: толерантностью называют уважение к человеческой индивидуальности.Дату инициировала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций после Года толерантности ООН — в 1995-м.В том же году ЮНЕСКО разработала "Декларацию принципов терпимости". Теперь, в годовщину ее принятия, 16 ноября отмечают как Международный день толерантности.

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