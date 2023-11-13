https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-nedelya-tolerantnosti-meropriyatiya-40959824.html
В Узбекистане стартовала "Неделя толерантности" – что в программе
В Узбекистане стартовала "Неделя толерантности" – что в программе
"Неделя толерантности" в республике приурочена к Международному дню толерантности 16 ноября.
2023-11-13T13:12+0500
2023-11-13T13:12+0500
2023-11-13T14:50+0500
общество
узбекистан
оон
толерантность
мероприятие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34700059_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_72b0e3aa629cd50f7267fa10a47eae8e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана 13-19 ноября пройдет "Неделя толерантности", сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.Она приурочена к Международному дню толерантности — 16 ноября. В рамках недели на центральных площадках, аллеях и в парках областей и Ташкента состоятся различные духовно-просветительские мероприятия. Под лозунгом "Узбекистан – толерантная страна" также организуют концертные программы и фотовыставки.В вузах республики проведут конкурсы сочинений, поэтические вечера, научно-практические мероприятия и встречи за круглым столом.Организаторы недели — министерство культуры совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Комитетом по делам религий, а также рядом ведомств.Для справки: толерантностью называют уважение к человеческой индивидуальности.Дату инициировала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций после Года толерантности ООН — в 1995-м.В том же году ЮНЕСКО разработала "Декларацию принципов терпимости". Теперь, в годовщину ее принятия, 16 ноября отмечают как Международный день толерантности.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34700059_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a76bfdc1f044340f31053a9678e4b797.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан неделя толерантности международный день толерантности 16 ноября
узбекистан неделя толерантности международный день толерантности 16 ноября
В Узбекистане стартовала "Неделя толерантности" – что в программе
13:12 13.11.2023 (обновлено: 14:50 13.11.2023)
"Неделя толерантности" в республике приурочена к Международному дню толерантности, который отмечают 16 ноября.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik.
Во всех регионах Узбекистана 13-19 ноября пройдет "Неделя толерантности", сообщает
пресс-служба министерства культуры РУз.
Она приурочена к Международному дню толерантности — 16 ноября.
В рамках недели на центральных площадках, аллеях и в парках областей и Ташкента состоятся различные духовно-просветительские мероприятия. Под лозунгом "Узбекистан – толерантная страна" также организуют концертные программы и фотовыставки.
В вузах республики проведут конкурсы сочинений, поэтические вечера, научно-практические мероприятия и встречи за круглым столом.
Организаторы недели — министерство культуры совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Комитетом по делам религий, а также рядом ведомств.
Для справки: толерантностью называют уважение к человеческой индивидуальности.
Дату инициировала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций после Года толерантности ООН — в 1995-м.
В том же году ЮНЕСКО разработала "Декларацию принципов терпимости". Теперь, в годовщину ее принятия, 16 ноября отмечают как Международный день толерантности.