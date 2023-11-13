https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-oschuschalis-otgoloski-zemletryaseniya-40951027.html

В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения

В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения

Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго западном направлении

2023-11-13T09:19+0500

2023-11-13T09:19+0500

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узбекистан

таджикистан

землетрясение

магнитуда

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня утром, в 8.34 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Магнитуда М=4,5. Глубина 15 км.Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Узунский район Сурхандарьинской области — 2 балла.

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