https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-oschuschalis-otgoloski-zemletryaseniya-40951027.html
В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения
В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения
Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго западном направлении
2023-11-13T09:19+0500
2023-11-13T09:19+0500
2023-11-13T09:41+0500
узбекистан
таджикистан
землетрясение
магнитуда
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня утром, в 8.34 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Магнитуда М=4,5. Глубина 15 км.Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Узунский район Сурхандарьинской области — 2 балла.
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узбекистан землетрясение эпицентр отголоски таджикистан мчс узбекистана сейсмопрогностический мониторинг
узбекистан землетрясение эпицентр отголоски таджикистан мчс узбекистана сейсмопрогностический мониторинг
В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения
09:19 13.11.2023 (обновлено: 09:41 13.11.2023)
Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Сегодня утром, в 8.34 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение, сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда М=4,5. Глубина 15 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Узунский район Сурхандарьинской области — 2 балла.