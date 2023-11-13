https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-sammit-borba-klimat-izmeneniye-dubay-40961575.html

Узбекистан примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

Узбекистан примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

Делегация республики выступит с предложениями и инициативами по усилению борьбы с изменением климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

2023-11-13T13:48+0500

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узбекистан

оаэ

дубай

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие во Всемирном саммите по действиям в области борьбы с изменением климата (СОР-28) в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.Саммит пройдет 1-2 декабря текущего года в городе Дубае (ОАЭ).На предстоящем СОР-28 Узбекистан выступит с рядом предложений и инициатив по усилению борьбы с изменением климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.Для справки: Узбекистан уделяет серьезное внимание продвижению вопросов "зеленой" повестки, принимает меры по адаптации основных отраслей экономики к изменению климата, достижению углеродной нейтральности и увеличению доли возобновляемой энергетики.Республика активно участвует в многосторонних усилиях, направленных на противодействие глобальным экологическим вызовам.В частности, 13-17 ноября в Самарканде проходит 21-е заседание Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, в котором участвуют делегации более 130 стран.В следующем году там же состоится Международный климатический форум, в ходе которого обсудят проект резолюции Генассамблеи ООН по поддержке усилий стран Центральной Азии по борьбе с климатическими угрозами.

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