https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistantsy-rossiya-posescheniye-statistika-40975795.html
Сколько узбекистанцев в этом году посетили Россию — цель поездок
Сколько узбекистанцев в этом году посетили Россию — цель поездок
Агентство статистики опубликовало данные о посещении узбекистанцами РФ за 9 месяцев 2023 года. Всего за этот период там побывали 334 096 граждан республики. Большая их часть в качестве туристов. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
2023-11-13T19:55+0500
2023-11-13T19:55+0500
2023-11-13T19:55+0500
узбекистан
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узбекистанцы россия посещение агентство статистики инфографика 9 месяцев 2023 года
узбекистанцы россия посещение агентство статистики инфографика 9 месяцев 2023 года
Сколько узбекистанцев в этом году посетили Россию — цель поездок
Агентство статистики опубликовало данные о посещении узбекистанцами РФ за 9 месяцев 2023 года. Всего в этот период там побывали 334 096 граждан республики. Большая их часть в качестве туристов. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.