Сколько узбекистанцев в этом году посетили Россию — цель поездок

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Агентство статистики опубликовало данные о посещении узбекистанцами РФ за 9 месяцев 2023 года. Всего в этот период там побывали 334 096 граждан республики. Большая их часть в качестве туристов. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.