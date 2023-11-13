https://uz.sputniknews.ru/20231113/yegipet-tashkent-postavka-preparat-gepatit-s-40968445.html
Египет продолжает помогать Узбекистану в борьбе с опасным заболеванием
Египет продолжает помогать Узбекистану в борьбе с опасным заболеванием
В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Они предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве РУз.
2023-11-13T16:45+0500
2023-11-13T16:45+0500
2023-11-13T16:45+0500
узбекистан
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лекарства
гепатит
общество
медицина
поставки
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Накануне в Ташкент доставили 18-ю партию препаратов против гепатита С, выделенных правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.5 600 упаковок “Софосбувир-400мг” предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Также в предвыборной программе Шавката Мирзиёева указано, что лечение гепатита С будет осуществляться в республике за государственный счет.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с гепатитом С. Страна первой выполнила критерии ВОЗ на пути к искоренению этой болезни, достигнув "золотого уровня".
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узбекистан, египет, минздрав узбекистана, лекарства, гепатит, общество, медицина, поставки
узбекистан, египет, минздрав узбекистана, лекарства, гепатит, общество, медицина, поставки
Египет продолжает помогать Узбекистану в борьбе с опасным заболеванием
В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Они предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве РУз.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik
. Накануне в Ташкент доставили 18-ю партию препаратов против гепатита С, выделенных правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает
ИА “Дунё”.
5 600 упаковок “Софосбувир-400мг” предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.
Напомним, что с министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.
Также в предвыборной программе Шавката Мирзиёева указано, что лечение гепатита С будет осуществляться в республике за государственный счет.
Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с гепатитом С. Страна первой выполнила критерии ВОЗ на пути к искоренению этой болезни, достигнув "золотого уровня".