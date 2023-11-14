https://uz.sputniknews.ru/20231114/chay-vremya-upotrebleniye-vrach-rekomendatsii-40957780.html

Когда от чая больше вреда, чем пользы — врач

Когда от чая больше вреда, чем пользы — врач

Диетолог: чай нельзя пить после еды и во второй половине дня

2023-11-14T07:08+0500

2023-11-14T07:08+0500

2023-11-14T07:08+0500

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чай

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еда

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Какое время является самым неподходящим для употребления чая и кому особенно вреден этот популярный напиток, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.Чай прекрасно бодрит и тонизирует благодаря высокому содержанию кофеина, но именно это вещество вызывает реакцию у некоторых любителей почаевничать.По ее словам, привычка пить чай в неподходящее время может привести к нарушению сна, даже если человек хорошо переносит кофеин. Поэтому Бережная рекомендовала пить его в первой половине дня.Кроме того, она предупредила, что не стоит запивать чаем пищу или употреблять его сразу после еды, поскольку этот напиток препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. В заключение она посоветовала не лишать себя удовольствия насладиться чашкой ароматного напитка, но употреблять его между приемами пищи.

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