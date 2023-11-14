https://uz.sputniknews.ru/20231114/chay-vremya-upotrebleniye-vrach-rekomendatsii-40957780.html
Когда от чая больше вреда, чем пользы — врач
Когда от чая больше вреда, чем пользы — врач
Диетолог: чай нельзя пить после еды и во второй половине дня
2023-11-14T07:08+0500
2023-11-14T07:08+0500
2023-11-14T07:08+0500
это интересно
мнение эксперта
чай
напиток
еда
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Какое время является самым неподходящим для употребления чая и кому особенно вреден этот популярный напиток, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.Чай прекрасно бодрит и тонизирует благодаря высокому содержанию кофеина, но именно это вещество вызывает реакцию у некоторых любителей почаевничать.По ее словам, привычка пить чай в неподходящее время может привести к нарушению сна, даже если человек хорошо переносит кофеин. Поэтому Бережная рекомендовала пить его в первой половине дня.Кроме того, она предупредила, что не стоит запивать чаем пищу или употреблять его сразу после еды, поскольку этот напиток препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. В заключение она посоветовала не лишать себя удовольствия насладиться чашкой ароматного напитка, но употреблять его между приемами пищи.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
чай вред организм диетолог
чай вред организм диетолог
Когда от чая больше вреда, чем пользы — врач
Диетолог: чай нельзя пить после еды и во второй половине дня.
Какое время является самым неподходящим для употребления чая и кому особенно вреден этот популярный напиток, рассказала радио Sputnik
кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.
Чай прекрасно бодрит и тонизирует благодаря высокому содержанию кофеина, но именно это вещество вызывает реакцию у некоторых любителей почаевничать.
"В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе. Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему. У них кофеин может вызывать боли в животе и диарею. У кого-то может начать болеть голова, повыситься давление, появиться тахикардия", – объяснила специалист.
По ее словам, привычка пить чай в неподходящее время может привести к нарушению сна, даже если человек хорошо переносит кофеин. Поэтому Бережная рекомендовала пить его в первой половине дня.
Кроме того, она предупредила, что не стоит запивать чаем пищу или употреблять его сразу после еды, поскольку этот напиток препятствует усвоению витаминов и микроэлементов.
"В чае есть дубильные вещества, которые могут сами по себе нарушать переваривание определенных продуктов, всасывание витаминов, микроэлементов, поэтому чаем не стоит запивать еду", – отметила Ирина Бережная.
В заключение она посоветовала не лишать себя удовольствия насладиться чашкой ароматного напитка, но употреблять его между приемами пищи.