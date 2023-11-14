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В КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений
В КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений
МИД КНДР: США попирают мир в Европе поставками Киеву запрещенных вооружений
2023-11-14T11:35+0500
2023-11-14T11:35+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су. Об этом сообщает РИА Новости.Он также выступил с критикой Великобритании, которая, также, как и США, хочет затянуть конфликт на Украине, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, крылатые ракеты дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковые вооружения.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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кндр сша европа мир поставки киев запрещенные вооружения
кндр сша европа мир поставки киев запрещенные вооружения
В КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений
11:35 14.11.2023 (обновлено: 12:05 14.11.2023)
МИД КНДР: США попирают мир в Европе поставками Киеву запрещенных вооружений.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су. Об этом сообщает РИА Новости.
"США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", — сказал дипломат в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК).
Он также выступил с критикой Великобритании, которая, также, как и США, хочет затянуть конфликт на Украине, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, крылатые ракеты дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковые вооружения.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.