https://uz.sputniknews.ru/20231114/massovyy-zabeg-yangi-nafas-uzbekistan-40980808.html
Массовый забег “Янги нафас” приурочат ко Дню принятия флага в Узбекистане
Массовый забег “Янги нафас” приурочат ко Дню принятия флага в Узбекистане
В общей сложности в предстоящем марафоне в масштабах республики примут участие свыше 100 тысяч бегунов
2023-11-14T08:53+0500
2023-11-14T08:53+0500
2023-11-14T09:48+0500
узбекистан
марафон
забег
спорт
флаг
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Традиционный массовый забег “Янги нафас” пройдет 19 ноября в 16 городах Узбекистана и будет приурочен ко Дню принятия Государственного флага, который отмечается 18 ноября, сообщает НОК.Для участия в забеге пригласили спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Площадку перед комплексом "Хумо Арена" по традиции определили, как стартовую и финишную точки марафона. Соревнования во всех регионах страны стартуют 19 ноября в 07.30.
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узбекистан спорт массовый забег янги нафас день принятия флага марафон бегуны участники
узбекистан спорт массовый забег янги нафас день принятия флага марафон бегуны участники
Массовый забег “Янги нафас” приурочат ко Дню принятия флага в Узбекистане
08:53 14.11.2023 (обновлено: 09:48 14.11.2023)
В общей сложности в предстоящем марафоне в масштабах республики примут участие свыше 100 тысяч бегунов.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Традиционный массовый забег “Янги нафас” пройдет 19 ноября в 16 городах Узбекистана и будет приурочен ко Дню принятия Государственного флага, который отмечается 18 ноября, сообщает НОК
.
"Массовый забег состоится в 15 городах республики на дистанции 3 км, а в Ташкенте — на 3 и 10 км. В общей сложности в предстоящем мероприятии, которое пройдет в столице, примут участие более 6000 тысяч волонтеров, а в масштабах республики — свыше 100 тысяч", — говорится в сообщении.
Для участия в забеге пригласили спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Площадку перед комплексом "Хумо Арена" по традиции определили, как стартовую и финишную точки марафона.
Соревнования во всех регионах страны стартуют 19 ноября в 07.30.