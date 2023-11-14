https://uz.sputniknews.ru/20231114/massovyy-zabeg-yangi-nafas-uzbekistan-40980808.html

Массовый забег “Янги нафас” приурочат ко Дню принятия флага в Узбекистане

Массовый забег “Янги нафас” приурочат ко Дню принятия флага в Узбекистане

В общей сложности в предстоящем марафоне в масштабах республики примут участие свыше 100 тысяч бегунов

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узбекистан

марафон

забег

спорт

флаг

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Традиционный массовый забег “Янги нафас” пройдет 19 ноября в 16 городах Узбекистана и будет приурочен ко Дню принятия Государственного флага, который отмечается 18 ноября, сообщает НОК.Для участия в забеге пригласили спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Площадку перед комплексом "Хумо Арена" по традиции определили, как стартовую и финишную точки марафона. Соревнования во всех регионах страны стартуют 19 ноября в 07.30.

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