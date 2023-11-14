https://uz.sputniknews.ru/20231114/neft-dlya-izrailya-raskolola-arabskiy-mir-40989947.html

Нефть для Израиля расколола арабский мир

Нефть для Израиля расколола арабский мир

Очередное палестино-израильское обострение перешло в фазу затяжного конфликта с вязкими боями внутри развалин некогда плотной городской застройки

2023-11-14T18:30+0500

2023-11-14T18:30+0500

2023-11-14T18:30+0500

нефть

израиль

саудовская аравия

америка

финансы

колумнисты

в мире

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За прошедшее время аналитики от мира финансов сломали себе голову и исписали тысячи страниц, пытаясь увязать происходящее с обострением 1973 года, попутно гадая о вероятности введения арабскими производителями эмбарго на поставки нефти и результатов подобного шага. Сегодня уже можно утверждать, что абсолютное большинство выкладок оказалось глубоко ошибочным. В столице Саудовской Аравии 11 ноября собрались лидеры исламского, арабского и нефтедобывающего мира. Встреча эта стала исторической с любой точки зрения.Во-первых, изначально мероприятия планировалось разбить на два дня: 11 ноября должна была пройти встреча глав Лиги арабских государств (ЛАГ), а на следующий день прохладные конференц-залы Эр-Рияда должны были принять многочисленных делегатов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Главным вопросом на повестке дня, конечно же, являлось положение дел в секторе Газа, а поскольку это самое положение у палестинцев из рук вон отчаянное и тяжелое, оба мероприятия было решено объединить.Здесь нужно понимать, что в Лигу входят 22 арабоговорящие страны под председательством представителя Египта, а Организация исламского сотрудничества под своим крылом объединяет аж 57 стран-участниц (руководит структурой функционер от мусульманско-африканского Чада), а Россия выступает в роли официального наблюдателя. То есть собрание получилось донельзя географически широким и столь же политически высоким.Во-вторых, представители Израиля, хоть они и отсутствовали в Эр-Рияде, с полным основанием могут записать в свой актив оглушительную победу. По той простой причине, что все пламенные и эмоциональные речи с требованием обрушить на головы евреев все земные и небесные кары завершились феерическим пшиком, хотя отдельные игроки и пробовали склонить братьев по вере к решительным действиям.Например, президент Ирана Ибрахим Раиси предлагал теоретически реализуемый механизм, подразумевающий разрыв любых политико-экономических связей с Израилем и введение широких санкций. Инициативы Алжира были более радикальными и заведомо невыполнимыми. Помимо традиционных призывов прекратить любые сношения с Тель-Авивом, представители Африканского континента вознамерились потребовать от США не размещать на Ближнем Востоке новых военных баз и не оказывать Израилю никакой практической помощи. Требование для Вашингтона заведомо невыполнимое, а потому в качестве побудительного кнута ключевые представители арабского нефтедобывающего мира должны были ввести эмбарго на продажу углеводородов в Израиль в частности и на Запад в целом.И вот в этой точке случился главный скандал и конфуз.За предложенный сценарий проголосовали одиннадцать представителей Лиги, однако категорически против выступили Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Марокко, наотрез отказавшиеся сворачивать торговлю нефтью, которая прямо или косвенно поставляется в интересах Израиля.Фактически весь эмоциональный пар саммита на высшем уровне ушел в свисток. Не помогли ни религиозные призывы, ни воззвания к единству народов арабского корня.Как мы писали в наших предыдущих публикациях, мир за последние полвека кардинально изменился во всем: от диспозиции государств на мировом рынке нефти до линий внешней политики стран Ближнего Востока. Соединенные Штаты более не зависят от импорта черного золота, более того — США сегодня являются крупнейшим нефтедобытчиком на планете. По данным за 2022 год, которые публикует Управление энергетической информации (EIA), США ежесуточно добывают 12 миллионов баррелей сырой нефти, шесть миллионов баррелей сжиженных углеводородных газов, 1,2 миллиона бочек биотоплива и кислородосодержащих соединений (оксигенатов) и на закуску еще порядка миллиона баррелей так называемых объемных добавок, получаемых в результате переработки нефти. И хотя суточная потребность государства в топливе составляет около 20 миллионов баррелей, Вашингтон и местный бизнес давно научились достаточно оперативно гасить этот дисбаланс.Шантажировать Америку нефтью и требовать отказа от поддержки Израиля в текущем историческом моменте нереально. Нет рычагов и инструментов воздействия.Да, в теории арабские страны могли бы ввести тотальное эмбарго, но оно не имело бы столь разрушительного эффекта, как пятьдесят лет назад. Более того, международные рынки, которые от подобного шага погрузились бы в хаос и лихорадку, утащили бы на дно и самих ограничителей, а последние привыкли к стабильности, достатку и неге, что плотно лежат на фундаменте из денег от нефтегазового экспорта.Еще немного цифр, чтобы был понятен размер пирога, о котором идет речь.Саудовская Аравия по итогам прошлого года только на продаже нефти заработала 311 миллиардов долларов, показав рост в 52 процента по сравнению с 2021-м. Саудиты показали наибольшую маржинальность среди всех стран ОПЕК, а каждая третья бочка нефти внутри организации была саудовской.Ничуть не хуже обстояли дела и у Объединенных Арабских Эмиратов. Они в 2022-м наторговали нефтью на 116 миллиардов, а чистый прирост за год составил 46 миллиардов долларов, или 32 процента. И так далее по всем странам, выступившим против введения эмбарго и запрета поставок нефти Израилю.Мы наблюдаем крушение надежды, что арабский и мусульманский в более широком смысле мир вот-вот объединится и не даст в обиду братьев-палестинцев, сокрушив гегемонию США и его верного вассала в лице Израиля. В данной точке истории счет один-ноль в пользу объединенной американо-израильской команды, которая, даже не явившись в Эр-Рияд, добилась нужного для себя результата.

израиль

саудовская аравия

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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израиль нефть палестино-израильское обострение конфликт