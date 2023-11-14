ООН: Узбекистан эффективно выполняет обязательства по правам человека
© AFP 2023 / ANGELA WEISSШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека на нынешней сессии.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Женеве (Швейцария) на 44-й сессии Рабочей группы по УПО (Универсальный периодический обзор) Совета ООН по правам человека рассмотрели национальный доклад Узбекистана, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.
© Пресс-служба Национального центра республики УзбекистанВ Женеве дали оценку мерам Узбекистана по защите прав человека.
В Женеве дали оценку мерам Узбекистана по защите прав человека.
© Пресс-служба Национального центра республики Узбекистан
“Узбекистан принимает эффективные меры по выполнению своих международных обязательств по правам человека, в частности, ликвидации детского и принудительного труда, защите прав детей и женщин, борьбы с пытками и другим направлениям защиты прав человека. Такая оценка была дана в ходе рассмотрения национального доклада Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой в ходе ее сессии с 6 по 17 ноября 2023 года. Это уже 4-й доклад Узбекистана. Первый, второй и третий обзоры по Узбекистану состоялись в 2008, 2013 и 2018 годах.
“По докладу Узбекистана выступили представители 84 стран. Практически все выступившие делегации позитивно оценили предпринятые Узбекистаном шаги по реализации рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов УПО в 2013 и 2018 годах, развитию открытого и конструктивного диалога с Советом ООН по правам человека”, — уточнили в сообщении.
Целый ряд государств приветствовали проведенную в Узбекистане конституционную реформу, гарантирующую основные права и свободы человека. Особо отметили Стратегию развития Нового Узбекистана и Стратегию "Узбекистан-2030", которые демонстрируют приверженность страны поощрению и обеспечению прав человека, и выполнению своих международных обязательств в этой сфере.
Также поддержаны усилия Узбекистана по развитию и расширению сотрудничества с правозащитными структурами ООН.
В положительном ключе восприняты достижения Узбекистана в вопросах искоренения детского и принудительного труда, особенно при сборе хлопка, а также борьбы с торговлей людьми.
В ходе анализа доклада были признаны эффективными принимаемые Узбекистаном меры по:
реализации Целей устойчивого развития ООН;
защите прав детей, учреждению Детского омбудсмана, сокращению материнской и детской смертности;
формированию непрерывной системы образования по правам человека;
обеспечению прав женщин и гендерного равенства, предупреждению насилия в отношении женщин;
поощрению свободы слова и СМИ;
противодействию коррупции;
борьбе с пытками.
Участники сессии приветствовали внимание правительства Узбекистана к вопросам обеспечения прав и расширения возможностей для инвалидов и ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
В ходе обсуждения также прозвучали рекомендации отдельных стран о присоединении Узбекистана к ряду международных договоров.