https://uz.sputniknews.ru/20231114/otsenka-oon-uzbekistan-effektivno-vypolnyaet-mejdunarodnye-obyazatelstva-40982672.html

ООН: Узбекистан эффективно выполняет обязательства по правам человека

ООН: Узбекистан эффективно выполняет обязательства по правам человека

По докладу Узбекистана выступили представители 84 стран. Практически все выступившие делегации позитивно оценили предпринятые Узбекистаном шаги по реализации рекомендаций

2023-11-14T10:13+0500

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2023-11-14T10:13+0500

узбекистан

совет по правам человека оон

доклад

женева

национальный центр республики узбекистан по правам человека

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Женеве (Швейцария) на 44-й сессии Рабочей группы по УПО (Универсальный периодический обзор) Совета ООН по правам человека рассмотрели национальный доклад Узбекистана, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.Узбекистан является одним из 14 государств, обзор которых проводится Рабочей группой в ходе ее сессии с 6 по 17 ноября 2023 года. Это уже 4-й доклад Узбекистана. Первый, второй и третий обзоры по Узбекистану состоялись в 2008, 2013 и 2018 годах.Целый ряд государств приветствовали проведенную в Узбекистане конституционную реформу, гарантирующую основные права и свободы человека. Особо отметили Стратегию развития Нового Узбекистана и Стратегию "Узбекистан-2030", которые демонстрируют приверженность страны поощрению и обеспечению прав человека, и выполнению своих международных обязательств в этой сфере.Также поддержаны усилия Узбекистана по развитию и расширению сотрудничества с правозащитными структурами ООН.В положительном ключе восприняты достижения Узбекистана в вопросах искоренения детского и принудительного труда, особенно при сборе хлопка, а также борьбы с торговлей людьми.В ходе анализа доклада были признаны эффективными принимаемые Узбекистаном меры по:Участники сессии приветствовали внимание правительства Узбекистана к вопросам обеспечения прав и расширения возможностей для инвалидов и ратификацию Конвенции о правах инвалидов.В ходе обсуждения также прозвучали рекомендации отдельных стран о присоединении Узбекистана к ряду международных договоров.

узбекистан

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