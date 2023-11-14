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https://uz.sputniknews.ru/20231114/platforma-su-57-naraschivaniye-boevyx-vozmojnostey-40984090.html
Су-57 эволюционирует: Ростех рассказал о наращивании возможностей истребителя
Су-57 эволюционирует: Ростех рассказал о наращивании возможностей истребителя
Боевые возможности истребителя пятого поколения Су 57 растут в него внедряют самые современные технологии
2023-11-14T12:14+0500
2023-11-14T12:14+0500
россия
ростех
истребитель
су-57
авиация
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".В ведомстве также добавили, что в настоящее время истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.
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россия ростех истребитель су 57 пятое поколение наращивание боевые возможности внедрение современные технологии
россия ростех истребитель су 57 пятое поколение наращивание боевые возможности внедрение современные технологии

Су-57 эволюционирует: Ростех рассказал о наращивании возможностей истребителя

12:14 14.11.2023
© Sputnik / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Андрей Катаев
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Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, в него внедряют самые современные технологии — Ростех.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", — отметили собеседники агентства.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.
Су-57

— многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года армии передадут еще 22.

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