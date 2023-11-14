https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiyskie-desantniki-zanyali-opornyy-punkt-vsu-artemovskoye-napravlenie-40980937.html
СВО: Российские десантники на Артемовском направлении заняли опорный пункт ВСУ
СВО: Российские десантники на Артемовском направлении заняли опорный пункт ВСУ
При активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований
2023-11-14T09:16+0500
2023-11-14T09:16+0500
2023-11-14T09:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
минобороны рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0e/40980622_242:235:3010:1792_1920x0_80_0_0_0fd7c00994d8fb1096963a8b085a6aa7.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артемовского направления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.Как сообщили в Минобороны РФ в субботу, на этом направлении также отличились минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте ВСУ.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0e/40980622_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_8c6053ca1b7a99d44796d94e2d43551e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российские десантники артемовск опорный пункт всу штурм вдв украинсткие формирования успешное выполнение задания россия украина спецоперация
российские десантники артемовск опорный пункт всу штурм вдв украинсткие формирования успешное выполнение задания россия украина спецоперация
СВО: Российские десантники на Артемовском направлении заняли опорный пункт ВСУ
09:16 14.11.2023 (обновлено: 09:52 14.11.2023)
При активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артемовского направления, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.
Как сообщили в Минобороны РФ в субботу, на этом направлении также отличились минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте ВСУ.