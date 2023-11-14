https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiyskie-desantniki-zanyali-opornyy-punkt-vsu-artemovskoye-napravlenie-40980937.html

СВО: Российские десантники на Артемовском направлении заняли опорный пункт ВСУ

СВО: Российские десантники на Артемовском направлении заняли опорный пункт ВСУ

При активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований

2023-11-14T09:16+0500

2023-11-14T09:16+0500

2023-11-14T09:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

минобороны рф

сво

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артемовского направления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.Как сообщили в Минобороны РФ в субботу, на этом направлении также отличились минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте ВСУ.

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российские десантники артемовск опорный пункт всу штурм вдв украинсткие формирования успешное выполнение задания россия украина спецоперация