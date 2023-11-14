https://uz.sputniknews.ru/20231114/samarkand-obsujdeniye-borba-degradatsiya-zemli-40996975.html

В Самарканде обсуждают борьбу с опустыниванием и деградацией земель — подробности

В Самарканде обсуждают борьбу с опустыниванием и деградацией земель — подробности

В ходе 21-ой сессии Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 представили статистику потери здоровых и продуктивных земель в мире, а также вложенных инвестиций по борьбе с опустыниванием и засухой.

2023-11-14T17:13+0500

2023-11-14T17:13+0500

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узбекистан

самарканд

экология

опустынивание

оон

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сегодня общая площадь деградированных земель в мире равна 4,2 млн кв. км, что превышает общую площадь пяти государств Центральной Азии. Такие данные озвучили в ходе пресс-брифинга в рамках 21-ой сессии Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Участникам рассказали о работе портала открытых данных Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН). Что касается центральноазиатского региона, в нем, согласно статистике ООН, деградации подвержены более 20% общей площади земель, что составляет порядка 80 млн гектаров. Данная проблема затрагивает 30% населения ЦА.Также речь шла о преодолении негативных глобальных тенденций и сотрудничестве заинтересованных сторон.В общей сложности $5 млрд было вложено в финансирование глобальных усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой. Это позволило 124 странам реализовать проекты, направленные на решение данных проблем.Также было отмечено, что к программе по достижению нейтрального баланса деградации земель в рамках КБО ООН присоединились все страны Центральной Азии. А общее число стран-участниц достигло 131.Для справки: Более половины инвестиций Узбекистана направлены в районы, подверженные опустыниванию. В частности, в целях предотвращения пыльно-солевых бурь на площади более 2 млн га на высохшем дне Аральского моря высажены лесные массивы.Кроме того, в Ташкенте создан Центральноазиатский университет изучения охраны окружающей среды и изменения климата — Green University.С 2021 года в республике по инициативе президента реализуют общенациональный проект "Яшил макон", главной целью которого является увеличение площади зеленых насаждений в городах Узбекистана к 2030 году до 30%.

узбекистан

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