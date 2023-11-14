В Самарканде обсуждают борьбу с опустыниванием и деградацией земель — подробности
17:13 14.11.2023 (обновлено: 17:57 14.11.2023)
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова
Участникам представили статистику потери здоровых и продуктивных земель в мире, а также вложенных инвестиций по борьбе с опустыниванием и засухой.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сегодня общая площадь деградированных земель в мире равна 4,2 млн кв. км, что превышает общую площадь пяти государств Центральной Азии. Такие данные озвучили в ходе пресс-брифинга в рамках 21-ой сессии Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова
Участникам рассказали о работе портала открытых данных Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова
"Первый в истории КБО ООН портал открытых данных начал свою работу накануне нашей встречи. Он дает наглядное представление о потере здоровых и продуктивных земель по всему миру. Поэтому мы собрались в Узбекистане, чтобы проанализировать глобальный прогресс на пути к прекращению потери земель. И наш призыв однозначен: деградация земель требует срочного внимания", — рассказал исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау.
Что касается центральноазиатского региона, в нем, согласно статистике ООН, деградации подвержены более 20% общей площади земель, что составляет порядка 80 млн гектаров. Данная проблема затрагивает 30% населения ЦА.
Также речь шла о преодолении негативных глобальных тенденций и сотрудничестве заинтересованных сторон.
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова
"Несмотря на то, что глобальные тенденции развиваются неблагоприятно, все еще можно не только достичь, но и превзойти цели по достижению нейтрального баланса деградации земель. Добиться этого можно лишь путем прекращения дальнейшей деградации, а также ускорив выполнение существующих обязательств по восстановлению миллиарда гектаров земель к 2030 году. Для этого финансирование и действия должны идти рука об руку", — отметил главный научный сотрудник КБО ООН Баррон Орр.
В общей сложности $5 млрд было вложено в финансирование глобальных усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой. Это позволило 124 странам реализовать проекты, направленные на решение данных проблем.
Также было отмечено, что к программе по достижению нейтрального баланса деградации земель в рамках КБО ООН присоединились все страны Центральной Азии. А общее число стран-участниц достигло 131.
Для справки: Более половины инвестиций Узбекистана направлены в районы, подверженные опустыниванию. В частности, в целях предотвращения пыльно-солевых бурь на площади более 2 млн га на высохшем дне Аральского моря высажены лесные массивы.
Кроме того, в Ташкенте создан Центральноазиатский университет изучения охраны окружающей среды и изменения климата — Green University.
С 2021 года в республике по инициативе президента реализуют общенациональный проект "Яшил макон", главной целью которого является увеличение площади зеленых насаждений в городах Узбекистана к 2030 году до 30%.