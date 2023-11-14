Эксперт спрогнозировал, как изменятся смартфоны в ближайшие годы
© AFP 2023 / Pau BarrenaМеждународная выставка мобильной связи в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2023 / Pau Barrena
В перспективе наиболее востребованными станут смартфоны с гибким экраном.
Смартфоны уже вобрали в себя множество самых разнообразных технологий. В ближайшие годы массовыми станут аппараты с гибким экраном, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Рынок смартфонов – высококонкурентный, на сегодняшний день на нем достаточно большие производители диктуют моду с точки зрения того, что нам интересно. Сейчас активно развивается сегмент смартфонов с гибкими экранами, и это основное направление развития рынка как минимум на ближайшие десять лет. Такие аппараты становятся массовыми, стоимость таких технологий постепенно снижается", – объяснил он.
По словам эксперта, появление возможности подключать смартфон к внешнему монитору и клавиатуре приведет к снижению спроса на компьютеры и ноутбуки.
"Следующее важное направление – появление возможности подключать смартфон к внешним мониторам, клавиатурам. Это уже есть сегодня, но получит широкое распространение. То есть смартфоны начнут вытеснять компьютеры и ноутбуки: вам нужны только монитор, клавиатура и мышка, а остальное можно сделать с привычного телефона. В этом аспекте смартфоны "сожрут" еще одну категорию товаров, но не для всех, просто займут определенную долю на рынке", – спрогнозировал Муртазин.
Также он добавил, что будет улучшаться качество комплектующих и развиваться программное обеспечение смартфонов.
"Количество технологий, принципиально меняющих нашу жизнь, ограничено. Будут качественные улучшения: лучше звук, лучше экраны, лучше камеры, новые фишки, связанные с алгоритмами, с ПО – автоматический перевод с одного языка на другой прямо в наушниках, больше измерений показаний жизнедеятельности и так далее", – заключил специалист.