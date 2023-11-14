https://uz.sputniknews.ru/20231114/smartofony-perspektiva-izmeneniye-mneniye-ekspert-40988915.html

Эксперт спрогнозировал, как изменятся смартфоны в ближайшие годы

Эксперт спрогнозировал, как изменятся смартфоны в ближайшие годы

В перспективе наиболее востребованными станут смартфоны с гибким экраном

2023-11-14T22:09+0500

2023-11-14T22:09+0500

2023-11-14T22:09+0500

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технологии

мнение эксперта

смартфон

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Смартфоны уже вобрали в себя множество самых разнообразных технологий. В ближайшие годы массовыми станут аппараты с гибким экраном, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По словам эксперта, появление возможности подключать смартфон к внешнему монитору и клавиатуре приведет к снижению спроса на компьютеры и ноутбуки. Также он добавил, что будет улучшаться качество комплектующих и развиваться программное обеспечение смартфонов. "Количество технологий, принципиально меняющих нашу жизнь, ограничено. Будут качественные улучшения: лучше звук, лучше экраны, лучше камеры, новые фишки, связанные с алгоритмами, с ПО – автоматический перевод с одного языка на другой прямо в наушниках, больше измерений показаний жизнедеятельности и так далее", – заключил специалист.

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2023

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