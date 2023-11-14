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https://uz.sputniknews.ru/20231114/tashkent-svet-otklyucheniye-14-noyabr-2023-40985537.html
Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса
14 ноября больше, чем на сутки без электричества частично остались жители одного района. Специалисты проводят плановые ремонтные работы.
2023-11-14T10:54+0500
2023-11-14T11:32+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
общество
ремонт
бектемирский район
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сегодня в Бектемирском районе столицы Узбекистана частично отключили свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:Бектемирский район, 14 ноября с 9.00 до 14.00 15 ноября — на некоторых улицах махаллей "Гулбог", "Ийк ота", "Забардаст" и "Устозлар".В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
узбекистан
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ташкент свет отключение район ремонтные работы
ташкент свет отключение район ремонтные работы

Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса

10:54 14.11.2023 (обновлено: 11:32 14.11.2023)
© АО "Региональные электрические сети".Ремонтные работы на электрических сетях
Ремонтные работы на электрических сетях - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
© АО "Региональные электрические сети".
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14 ноября больше, чем на сутки без электричества частично остались жители одного района. Специалисты проводят плановые ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сегодня в Бектемирском районе столицы Узбекистана частично отключили свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:
Бектемирский район, 14 ноября с 9.00 до 14.00 15 ноября — на некоторых улицах махаллей "Гулбог", "Ийк ота", "Забардаст" и "Устозлар".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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