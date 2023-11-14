https://uz.sputniknews.ru/20231114/tashoblast-chelovek-popytka-prodat-falshivyye-dengi-40986611.html
В Ташобласти поймали человека, пытавшегося продать более 250 млн фальшивых сумов
В Ташобласти поймали человека, пытавшегося продать более 250 млн фальшивых сумов
Жителя Сырдарьи задержали при попытке продать банкноты номиналом 250,8 млн сумов за 100 млн сумов
2023-11-14T11:58+0500
2023-11-14T11:58+0500
2023-11-14T12:01+0500
узбекистан
ташкентская область
деньги
фальшивые деньги
сгб
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) в Бекабадском районе Ташобласти задержала человека, который пытался ввести в обращение фальшивые купюры на сумму более 250 млн сумов, сообщает УзА. Совместно с сотрудниками областного управления таможни и внутренних дел Бекабадского района проведено оперативное мероприятие. В ходе него А.Р., проживающий в Хавастском районе Сырдарьинской области, был пойман при попытке продать 250,8 млн сумов стоимостью 100 тыс. сумов за 100 млн сумов.
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узбекистан ташкентская область фальшивые деньги сум сгб житель сырдарья банкноты номинал
узбекистан ташкентская область фальшивые деньги сум сгб житель сырдарья банкноты номинал
В Ташобласти поймали человека, пытавшегося продать более 250 млн фальшивых сумов
11:58 14.11.2023 (обновлено: 12:01 14.11.2023)
Жителя Сырдарьи задержали при попытке продать банкноты номиналом 250,8 млн сумов за 100 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Служба государственной безопасности (СГБ) в Бекабадском районе Ташобласти задержала человека, который пытался ввести в обращение фальшивые купюры на сумму более 250 млн сумов, сообщает УзА
.
Совместно с сотрудниками областного управления таможни и внутренних дел Бекабадского района проведено оперативное мероприятие.
В ходе него А.Р., проживающий в Хавастском районе Сырдарьинской области, был пойман при попытке продать 250,8 млн сумов стоимостью 100 тыс. сумов за 100 млн сумов.