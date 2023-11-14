https://uz.sputniknews.ru/20231114/tashoblast-chelovek-popytka-prodat-falshivyye-dengi-40986611.html

В Ташобласти поймали человека, пытавшегося продать более 250 млн фальшивых сумов

В Ташобласти поймали человека, пытавшегося продать более 250 млн фальшивых сумов

Жителя Сырдарьи задержали при попытке продать банкноты номиналом 250,8 млн сумов за 100 млн сумов

2023-11-14T11:58+0500

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узбекистан

ташкентская область

деньги

фальшивые деньги

сгб

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) в Бекабадском районе Ташобласти задержала человека, который пытался ввести в обращение фальшивые купюры на сумму более 250 млн сумов, сообщает УзА. Совместно с сотрудниками областного управления таможни и внутренних дел Бекабадского района проведено оперативное мероприятие. В ходе него А.Р., проживающий в Хавастском районе Сырдарьинской области, был пойман при попытке продать 250,8 млн сумов стоимостью 100 тыс. сумов за 100 млн сумов.

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