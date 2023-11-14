https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-ofitsialnyy-kurs-valyut-na-15-noyabr-2023-40997334.html

В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября

В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября

Центральный банк Узбекистана с 15 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-11-14T16:12+0500

2023-11-14T16:12+0500

2023-11-14T16:58+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 289,98 сума (+8,84), евро — 13 169,94 сумов (+42,63), рубля — 134,50 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 686,17 сумов (+1,44), сообщает ЦБ страны.

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официальный курс валют узбекистан 15 ноября центральный банк узбекистана