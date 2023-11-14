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https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-ofitsialnyy-kurs-valyut-na-15-noyabr-2023-40997334.html
В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября
В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября
Центральный банк Узбекистана с 15 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-11-14T16:12+0500
2023-11-14T16:58+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 289,98 сума (+8,84), евро — 13 169,94 сумов (+42,63), рубля — 134,50 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 686,17 сумов (+1,44), сообщает ЦБ страны.
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официальный курс валют узбекистан 15 ноября центральный банк узбекистана
официальный курс валют узбекистан 15 ноября центральный банк узбекистана

В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября

16:12 14.11.2023 (обновлено: 16:58 14.11.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото
Денежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана с 15 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 289,98 сума (+8,84), евро — 13 169,94 сумов (+42,63), рубля — 134,50 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 686,17 сумов (+1,44), сообщает ЦБ страны.
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