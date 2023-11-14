В Узбекистане подросли все валюты — официальный курс на 15 ноября
16:12 14.11.2023 (обновлено: 16:58 14.11.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 15 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 289,98 сума (+8,84), евро — 13 169,94 сумов (+42,63), рубля — 134,50 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 686,17 сумов (+1,44), сообщает ЦБ страны.