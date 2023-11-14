https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-pobeda-nominatsiya-luchsheye-turnapravleniye-2024-40994499.html
Узбекистан признали лучшим туристическим направлением на 2024 год
Узбекистан признали лучшим туристическим направлением на 2024 год
Победителем республику признали эксперты издательства "Lonely Planet". Вручение сертификата состоялось в ходе международной туристической выставки "World Travel Mart" в Лондоне.
2023-11-14T14:50+0500
2023-11-14T14:50+0500
2023-11-14T15:18+0500
узбекистан
туризм
победа
номинация
выставка
лондон
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В ходе международной туристической выставки "World Travel Mart", проходившей в Лондоне, Узбекистан стал победителем в номинации "Лучшее место для путешествия в 2024 году", сообщает ИА "Дунё".В связи с этим, вице-президент одного из самых известных в мире туристических изданий "Lonely Planet" Том Броди вручил первому заместителю председателя Комитета по туризму РУз Джамшиду Абдусаламову специальный сертификат.Также на победу в данной номинации претендовали Бенин, Чили, Хорватия, Индия, Пакистан, Мексика, Марокко и Сент-Люсия.Для справки: По данным Агентства статистики, Узбекистан только в первой половине 2023 года посетили более 3 млн туристов. Всего, по прогнозам, в этом году в республике побывают 7 млн иностранных туристов, а в 2024-м — их ожидают 10 млн. Из них более миллиона гостей приедут из России.Узбекистан вызывает все больший интерес с точки зрения гастрономического туризма, в частности, винного и витаминного. Кроме того, путешественники стремятся посещать памятники исторического и культурного наследия, побывать в отдаленных местах, где сохранилась атмосфера старины.Число иностранных авиакомпаний, летающих в Узбекистан, в 2023 году достигло 37.Кроме того, за последние три года количество профильных вузов в республике, готовящих кадры для туристической отрасли и индустрии гостеприимства, увеличилось с 16 до 30, а студентов — с 4 100 до 11 500 человек.К примеру, в Самарканде в 2018 году по инициативе президента РУз создали Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь", ставший одним из ведущих туристических учебных заведений в Узбекистане.В рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО в октябре 2023 года в Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет осуществлять подготовку и повышение квалификации специалистов сферы.
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узбекистан лучшее туристическое направление 2024 год международная туристическая выставка лондоне
узбекистан лучшее туристическое направление 2024 год международная туристическая выставка лондоне
Узбекистан признали лучшим туристическим направлением на 2024 год
14:50 14.11.2023 (обновлено: 15:18 14.11.2023)
Победу республике присудили эксперты издательства "Lonely Planet". Вручение соответствующего сертификата состоялось в ходе международной туристической выставки в Лондоне.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
В ходе международной туристической выставки "World Travel Mart", проходившей в Лондоне, Узбекистан стал победителем в номинации "Лучшее место для путешествия в 2024 году", сообщает ИА "Дунё".
В связи с этим, вице-президент одного из самых известных в мире туристических изданий "Lonely Planet" Том Броди вручил первому заместителю председателя Комитета по туризму РУз Джамшиду Абдусаламову специальный сертификат.
Также на победу в данной номинации претендовали Бенин, Чили, Хорватия, Индия, Пакистан, Мексика, Марокко и Сент-Люсия.
Для справки: По данным Агентства статистики, Узбекистан только в первой половине 2023 года посетили более 3 млн туристов. Всего, по прогнозам, в этом году в республике побывают 7 млн иностранных туристов, а в 2024-м — их ожидают 10 млн. Из них более миллиона гостей приедут из России.
Узбекистан вызывает все больший интерес с точки зрения гастрономического туризма, в частности, винного и витаминного. Кроме того, путешественники стремятся посещать памятники исторического и культурного наследия, побывать в отдаленных местах, где сохранилась атмосфера старины.
Число иностранных авиакомпаний, летающих в Узбекистан, в 2023 году достигло 37.
Кроме того, за последние три года количество профильных вузов в республике, готовящих кадры для туристической отрасли и индустрии гостеприимства, увеличилось с 16 до 30, а студентов — с 4 100 до 11 500 человек.
К примеру, в Самарканде в 2018 году по инициативе президента РУз создали Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь", ставший одним из ведущих туристических учебных заведений в Узбекистане.
В рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО в октябре 2023 года в Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет осуществлять подготовку и повышение квалификации специалистов сферы.