https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-usileniye-zaschita-prava-interesy-vkladchiki-40984248.html

В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков

В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков

Меры, направленные на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков, а также укрепление доверия населения к банковской системе, предусматривает вынесенный на обсуждение законопроект ЦБ

2023-11-14T11:13+0500

2023-11-14T11:13+0500

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узбекистан

центральный банк республики узбекистан

законопроект

банк

компенсация

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал и опубликовал для обсуждения проект закона "О гарантиях защиты банковских вкладов", сообщает Norma.Цель законопроекта — регулирование отношений в сфере гарантирования вкладов в банках путем установления мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков и укрепление доверия населения к банковской системе.Кроме того, законопроект предусматривает объекты поручительства, размер гарантированных вкладов и порядок выплаты возмещения по ним. Определяются также размер компенсации, общие принципы выплаты компенсации, права вкладчиков.Обсуждение законопроекта завершится 21 ноября.

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