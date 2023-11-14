https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-usileniye-zaschita-prava-interesy-vkladchiki-40984248.html
В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков
В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков
Меры, направленные на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков, а также укрепление доверия населения к банковской системе, предусматривает вынесенный на обсуждение законопроект ЦБ
2023-11-14T11:13+0500
2023-11-14T11:13+0500
2023-11-14T11:35+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
законопроект
банк
компенсация
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал и опубликовал для обсуждения проект закона "О гарантиях защиты банковских вкладов", сообщает Norma.Цель законопроекта — регулирование отношений в сфере гарантирования вкладов в банках путем установления мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков и укрепление доверия населения к банковской системе.Кроме того, законопроект предусматривает объекты поручительства, размер гарантированных вкладов и порядок выплаты возмещения по ним. Определяются также размер компенсации, общие принципы выплаты компенсации, права вкладчиков.Обсуждение законопроекта завершится 21 ноября.
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узбекистан защита права интересы вкладчики законопроект центральный банк вкладчики население доверие банковская система обсуждение
узбекистан защита права интересы вкладчики законопроект центральный банк вкладчики население доверие банковская система обсуждение
В Узбекистане планируют усилить защиту прав и интересов вкладчиков
11:13 14.11.2023 (обновлено: 11:35 14.11.2023)
Меры, направленные на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков, а также укрепление доверия населения к банковской системе, предусматривает вынесенный на обсуждение законопроект ЦБ.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана разработал и опубликовал для обсуждения проект закона "О гарантиях защиты банковских вкладов", сообщает Norma
.
Цель законопроекта
— регулирование отношений в сфере гарантирования вкладов в банках путем установления мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков и укрепление доверия населения к банковской системе.
"Проектом определяется система гарантирования вкладов, участие банков в ней, управление средствами системы, источники формирования средств гарантийного фонда и использование этих средств, финансирование дефицита гарантийного фонда", — говорится в сообщении.
Кроме того, законопроект предусматривает объекты поручительства, размер гарантированных вкладов и порядок выплаты возмещения по ним.
Определяются также размер компенсации, общие принципы выплаты компенсации, права вкладчиков.
Обсуждение законопроекта завершится 21 ноября.