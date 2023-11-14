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https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-vystavka-kitay-istoricheskoye-naslediye-40981818.html
Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото
Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото
Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств и Самаркандского музея-заповедника
2023-11-14T09:41+0500
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китай
узбекистан
ханчжоу
выставка
азия
культура
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан на прошедшей в Ханчжоу выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов" продемонстрировал международной публике свою богатую культуру и историческое наследие, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Она была приурочена к XIX Азиатским играм. Выставку азиатских костюмов посетили более 86 тыс. человек.
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узбекистан китай ханчжоу культура историческое наследие фото экспонат собрание государственный музей искусств самаркандский музей заповедник
узбекистан китай ханчжоу культура историческое наследие фото экспонат собрание государственный музей искусств самаркандский музей заповедник

Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото

09:41 14.11.2023 (обновлено: 09:54 14.11.2023)
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств и Самаркандского музея-заповедника.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан на прошедшей в Ханчжоу выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов" продемонстрировал международной публике свою богатую культуру и историческое наследие, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Она была приурочена к XIX Азиатским играм.
"Всего на выставке было представлено около 150 костюмов из разных регионов Азии. Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств Узбекистана и Самаркандского музея-заповедника. Среди них традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия", — говорится в сообщении.
Выставку азиатских костюмов посетили более 86 тыс. человек.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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