https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-vystavka-kitay-istoricheskoye-naslediye-40981818.html

Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото

Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото

Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств и Самаркандского музея-заповедника

2023-11-14T09:41+0500

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китай

узбекистан

ханчжоу

выставка

азия

культура

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан на прошедшей в Ханчжоу выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов" продемонстрировал международной публике свою богатую культуру и историческое наследие, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Она была приурочена к XIX Азиатским играм. Выставку азиатских костюмов посетили более 86 тыс. человек.

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