Узбекистан на выставке в Китае показал богатое историческое наследие — фото
09:41 14.11.2023 (обновлено: 09:54 14.11.2023)
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств и Самаркандского музея-заповедника.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан на прошедшей в Ханчжоу выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов" продемонстрировал международной публике свою богатую культуру и историческое наследие, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
Она была приурочена к XIX Азиатским играм.
"Всего на выставке было представлено около 150 костюмов из разных регионов Азии. Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств Узбекистана и Самаркандского музея-заповедника. Среди них традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия", — говорится в сообщении.
Выставку азиатских костюмов посетили более 86 тыс. человек.
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"
В Ханчжоу завершилась выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов"