https://uz.sputniknews.ru/20231115/abr-pomosch-uzbekistan-upravleniye-otxodami-41007647.html

АБР поможет Узбекистану управлять твердыми бытовыми отходами — подробности

АБР поможет Узбекистану управлять твердыми бытовыми отходами — подробности

В Самарканде обсудили вопросы привлечения в республику японских компаний в сфере переработки отходов, инвестиций в отрасль со стороны Азиатского банка развития, выделения грантов, повышения квалификации сотрудников Минэкологии и подведомственных организаций.

2023-11-15T10:44+0500

2023-11-15T10:44+0500

2023-11-15T11:11+0500

узбекистан

общество

экология

азиз абдухакимов

япония

абр

министр

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ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Вопросы управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане рассмотрели министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и директор сектора водных ресурсов и городского развития Азиатского банка развития (АБР) Норио Сайто, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Переговоры прошли на полях 21-ой сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD, КБО ООН) в Самарканде.Речь шла о взаимодействии республики с ведущими японскими компаниями в сфере управления отходами, привлечении инвестиций в отрасль со стороны Азиатского банка развития, выделении грантов, повышении квалификации сотрудников Минэкологии и подведомственных организаций.Норио Сайто предложил начать в РУз реализацию второго этапа проекта "Устойчивое управление твердыми бытовыми отходами" на 2025-2026 годы.Также гость высоко оценил работу, проводимую в Узбекистане в сфере экологии, охраны окружающей среды, борьбы с засухой и голодом, отметив, что АБР готов продолжить сотрудничество в этом направлении.Напомним, что в декабре 2022 года Узбекистан и Япония подписали Меморандум о расширении сотрудничества в области экологии. Документ нацелен на увеличение взаимодействия между природоохранными ведомствами двух стран для решения и реагирования на экологические вызовы на национальном, региональном и глобальном уровнях.Для справки: 17% доли проектов, проводимых Азиатским банком развития (АБР) в регионах Центральной и Западной Азии, реализуют в Узбекистане. Республика занимает второе место в регионе по этому показателю. В 2023 году подписано 25 проектов на сумму около $3,5 млрд. Также АБР опубликовал прогноз развития экономики Узбекистана в этом и следующем году. Согласно ему, у республики есть все шансы к 2030 году стать страной с доходом выше среднего. Однако, с развитием промышленности, Азиатский банк развития рекомендует начать "более устойчивые действия" по переходу страны на "зеленую" экономику.

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