https://uz.sputniknews.ru/20231115/biobezopasnost-yeaes-sng-onischenko-videomost-41012877.html

Какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ

Какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ

Сотрудничество Узбекистана и РФ в вопросах биологической безопасности обсудят в ходе видеомоста Sputnik.

2023-11-15T12:02+0500

2023-11-15T12:02+0500

2023-11-15T12:26+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

геннадий онищенко

пресс-центр

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко состоится 17 ноября в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Речь пойдет о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.Получить ответы на эти и другие вопросы смогут участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.

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