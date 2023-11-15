https://uz.sputniknews.ru/20231115/biobezopasnost-yeaes-sng-onischenko-videomost-41012877.html
Какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ
Какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ
Сотрудничество Узбекистана и РФ в вопросах биологической безопасности обсудят в ходе видеомоста Sputnik.
2023-11-15T12:02+0500
2023-11-15T12:02+0500
2023-11-15T12:26+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
геннадий онищенко
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко состоится 17 ноября в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Речь пойдет о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.Получить ответы на эти и другие вопросы смогут участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.
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еаэс снг запад биоэксперименты опасность узбекистан россия сотрудничество биобезопасность видеомост sputnik
еаэс снг запад биоэксперименты опасность узбекистан россия сотрудничество биобезопасность видеомост sputnik
Какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ
12:02 15.11.2023 (обновлено: 12:26 15.11.2023)
Сотрудничество Узбекистана и России в вопросах биологической безопасности обсудят в ходе видеомоста Sputnik.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко состоится 17 ноября в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь пойдет о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.
Получить ответы на эти и другие вопросы смогут участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.