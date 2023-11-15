https://uz.sputniknews.ru/20231115/master-klass-video-kirill-kiryanov-tashkent-41006826.html

Правило пяти секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели

Правило пяти секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели

В Ташкенте пройдет мастер-класс от директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня"

2023-11-15T09:34+0500

2023-11-15T09:34+0500

2023-11-15T09:44+0500

sputnikpro

пресс-центр

мастер-класс

ташкент

видео

производство

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте 16 ноября пройдет мастер-класс "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".В рамках проекта SputnikPro заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов расскажет, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.Мастер-класс состоится 16 ноября в 11.00 на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан.Желающие в нем участвовать могут обратиться по номеру +99890 984 98 49, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).Для справки: SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран.

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ташкент мастер-класс директора дирекции производства видео медиагруппы "россия сегодня"