Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте сегодня открылась 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает корреспондент Sputnik. В ярмарке ремесел участвуют около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран.Узбекские мастера представляют разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов республики. Посетители могут увидеть различные виды национальных тканей и вышивки, резьбы по дереву, ковров, лаковой миниатюры, керамики, изделий из меди.Программа мероприятия также включает мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, шелковых нитей и тканей, детской колыбели — бешика, а также вышивке на национальном головном уборе — дуппи (тюбетейке).Ярмарка проходит в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" и продлится до 17 ноября.
В ярмарке ремесел участвуют около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран.
Узбекские мастера представляют разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов республики. Посетители могут увидеть различные виды национальных тканей и вышивки, резьбы по дереву, ковров, лаковой миниатюры, керамики, изделий из меди.
Программа мероприятия также включает мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, шелковых нитей и тканей, детской колыбели — бешика, а также вышивке на национальном головном уборе — дуппи (тюбетейке).
Ярмарка проходит в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" и продлится до 17 ноября.