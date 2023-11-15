Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231115/tashkent-yarmarka-remesel-foto-41023596.html
Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов
Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов
В ярмарке "Craft fair Uzbekistan 2023" участвуют около 200 народных умельцев из Узбекистана и порядка 40 мастеров из других стран. Кадры с места события в фотоленте Sputnik Узбекистан.
2023-11-15T17:13+0500
2023-11-15T17:17+0500
фотолента
узбекистан
ташкент
узэкспоцентр
ярмарка
ремесленники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0f/41020025_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d9e2f7daaf039cd8ce8b2cd3767b4f3d.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте сегодня открылась 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает корреспондент Sputnik. В ярмарке ремесел участвуют около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран.Узбекские мастера представляют разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов республики. Посетители могут увидеть различные виды национальных тканей и вышивки, резьбы по дереву, ковров, лаковой миниатюры, керамики, изделий из меди.Программа мероприятия также включает мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, шелковых нитей и тканей, детской колыбели — бешика, а также вышивке на национальном головном уборе — дуппи (тюбетейке).Ярмарка проходит в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" и продлится до 17 ноября.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0f/41020025_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b70d60d9155b428101778e3048bc5a21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
международная ярмарка ремесел в ташкенте фотолента
международная ярмарка ремесел в ташкенте фотолента

Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов

17:13 15.11.2023 (обновлено: 17:17 15.11.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
В ярмарке "Craft fair Uzbekistan 2023" участвуют около 200 народных умельцев из Узбекистана и порядка 40 мастеров из других стран. Кадры с места события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте сегодня открылась 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные украшения

Национальные украшения - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные украшения

© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные чапаны и сюзане

Национальные чапаны и сюзане - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные чапаны и сюзане

© Sputnik/Анна Желиховская

Один из участников ярмарки ремесленников демонстрирует изготовленные им изделия

Один из участников ярмарки ремесленников демонстрирует изготовленные им изделия - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Один из участников ярмарки ремесленников демонстрирует изготовленные им изделия

© Sputnik/Анна Желиховская

Узбекская национальная вышивка

Узбекская национальная вышивка - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Узбекская национальная вышивка

© Sputnik/Анна Желиховская

Куклы в национальных костюмах

Куклы в национальных костюмах - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Куклы в национальных костюмах

© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные ножи

Национальные ножи - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Национальные ножи

© Sputnik/Анна Желиховская

Музыкальный инструмент народов Центральной и Южной Азии — дутар

Музыкальный инструмент народов Центральной и Южной Азии — дутар - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Музыкальный инструмент народов Центральной и Южной Азии — дутар

© Sputnik/Анна Желиховская

Традиционный национальный чапан с вышитыми на нем гранатами — символом плодородия

Традиционный национальный чапан с вышитыми на нем гранатами — символом плодородия - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Традиционный национальный чапан с вышитыми на нем гранатами — символом плодородия

© Sputnik/Анна Желиховская

Мастер демонстрирует процесс изготовления чекича — приспособления для нанесения узоров на узбекские лепешки

Мастер демонстрирует процесс изготовления чекича — приспособления для нанесения узоров на узбекские лепешки - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Мастер демонстрирует процесс изготовления чекича — приспособления для нанесения узоров на узбекские лепешки

© Sputnik/Анна Желиховская

Гончарный круг и изготовленные на нем кувшины

Гончарный круг и изготовленные на нем кувшины - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Гончарный круг и изготовленные на нем кувшины

© Sputnik/Анна Желиховская

Ярмарка ремесел

Ярмарка ремесел - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Ярмарка ремесел

В ярмарке ремесел участвуют около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран.
Узбекские мастера представляют разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов республики. Посетители могут увидеть различные виды национальных тканей и вышивки, резьбы по дереву, ковров, лаковой миниатюры, керамики, изделий из меди.
Программа мероприятия также включает мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, шелковых нитей и тканей, детской колыбели — бешика, а также вышивке на национальном головном уборе — дуппи (тюбетейке).
Ярмарка проходит в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" и продлится до 17 ноября.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0