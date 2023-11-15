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Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов

Международная ярмарка ремесел в Ташкенте — от создания до готовых экспонатов

В ярмарке "Craft fair Uzbekistan 2023" участвуют около 200 народных умельцев из Узбекистана и порядка 40 мастеров из других стран. Кадры с места события в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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фотолента

узбекистан

ташкент

узэкспоцентр

ярмарка

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте сегодня открылась 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает корреспондент Sputnik. В ярмарке ремесел участвуют около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран.Узбекские мастера представляют разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов республики. Посетители могут увидеть различные виды национальных тканей и вышивки, резьбы по дереву, ковров, лаковой миниатюры, керамики, изделий из меди.Программа мероприятия также включает мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, шелковых нитей и тканей, детской колыбели — бешика, а также вышивке на национальном головном уборе — дуппи (тюбетейке).Ярмарка проходит в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" и продлится до 17 ноября.

узбекистан

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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международная ярмарка ремесел в ташкенте фотолента