https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-delegatsiya-uchastiye-zasedaniye-mpa-sng-bishkek-41024811.html

Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании МПА СНГ

Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании МПА СНГ

Центральной темой 56-го пленарного заседания МПА СНГ в Бишкеке станет роль русского языка, как языка межнационального общения

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узбекистан

делегация

танзила нарбаева

бишкек

кыргызстан

снг

политика

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в Бишкеке. Об этом сообщил руководитель информационной службы верхней палаты парламента.В числе участников также руководители и члены парламентских делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, представители международных организаций, ученые и эксперты.По информации Telegram-канала Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко проведет заседание, в ходе которого обсудят роль русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств.Кроме того, в ходе заседания рассмотрят модельные законы, изменения в модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ, рекомендации по профилактике и пресечению нарушений в области информационных технологий.Речь пойдет и о совершенствовании правового регулирования в сфере пресечения противоправной деятельности в акваториях государств СНГ, развитии сотрудничества государств-участников СНГ в сфере экономической безопасности.Напомним, что пятьдесят пятое пленарное заседание МПА СНГ прошло в апреле текущего года в Таврическом-дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Тогда парламентарии стран Содружества приняли в общей сложности 27 модельных законов и других документов. Среди них ряд важных законопроектов экологической тематики, а также документы, регулирующие процессы цифровизации в экономике и использования искусственного интеллекта.

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танзила нарбаева делегация участие 56-е пленарное заседание мпа снг бишкек тема роль русского языка