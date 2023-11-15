https://uz.sputniknews.ru/20231115/uzbekistan-delegatsiya-uchastiye-zasedaniye-mpa-sng-bishkek-41024811.html
Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании МПА СНГ
Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании МПА СНГ
Центральной темой 56-го пленарного заседания МПА СНГ в Бишкеке станет роль русского языка, как языка межнационального общения
2023-11-15T16:11+0500
2023-11-15T16:11+0500
2023-11-15T16:27+0500
узбекистан
делегация
танзила нарбаева
бишкек
кыргызстан
снг
политика
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в Бишкеке. Об этом сообщил руководитель информационной службы верхней палаты парламента.В числе участников также руководители и члены парламентских делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, представители международных организаций, ученые и эксперты.По информации Telegram-канала Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко проведет заседание, в ходе которого обсудят роль русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств.Кроме того, в ходе заседания рассмотрят модельные законы, изменения в модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ, рекомендации по профилактике и пресечению нарушений в области информационных технологий.Речь пойдет и о совершенствовании правового регулирования в сфере пресечения противоправной деятельности в акваториях государств СНГ, развитии сотрудничества государств-участников СНГ в сфере экономической безопасности.Напомним, что пятьдесят пятое пленарное заседание МПА СНГ прошло в апреле текущего года в Таврическом-дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Тогда парламентарии стран Содружества приняли в общей сложности 27 модельных законов и других документов. Среди них ряд важных законопроектов экологической тематики, а также документы, регулирующие процессы цифровизации в экономике и использования искусственного интеллекта.
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танзила нарбаева делегация участие 56-е пленарное заседание мпа снг бишкек тема роль русского языка
танзила нарбаева делегация участие 56-е пленарное заседание мпа снг бишкек тема роль русского языка
Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании МПА СНГ
16:11 15.11.2023 (обновлено: 16:27 15.11.2023)
Центральной темой встречи в Бишкеке станет роль русского языка как языка межнационального общения.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой примет участие в 56-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в Бишкеке. Об этом сообщил руководитель информационной службы верхней палаты парламента.
В числе участников также руководители и члены парламентских делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, представители международных организаций, ученые и эксперты.
По информации Telegram-канала
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко проведет заседание, в ходе которого обсудят роль русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств.
Кроме того, в ходе заседания рассмотрят модельные законы, изменения в модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ, рекомендации по профилактике и пресечению нарушений в области информационных технологий.
Речь пойдет и о совершенствовании правового регулирования в сфере пресечения противоправной деятельности в акваториях государств СНГ, развитии сотрудничества государств-участников СНГ в сфере экономической безопасности.
Напомним, что пятьдесят пятое пленарное заседание МПА СНГ прошло в апреле текущего года в Таврическом-дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Тогда парламентарии стран Содружества приняли в общей сложности 27 модельных законов и других документов. Среди них ряд важных законопроектов экологической тематики, а также документы, регулирующие процессы цифровизации в экономике и использования искусственного интеллекта.