https://uz.sputniknews.ru/20231116/bilayn-inostrantsy-portal-dobro-pojalovat-41039187.html
"билайн" приветствует иностранных граждан новым многоязычным порталом "Добро пожаловать"
"билайн" приветствует иностранных граждан новым многоязычным порталом "Добро пожаловать"
Для нерезидентов портал "Добро пожаловать" облегчит адаптацию и ориентацию в услугах Билайна, которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.
2023-11-16T11:58+0500
2023-11-16T11:58+0500
2023-11-16T12:16+0500
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В эпоху глобализации и мобильности населения доступ к информации и телекоммуникационным услугам в любой стране мира становится базовой потребностью. В поддержку этой идеи "билайн" запустил специализированный портал "Добро пожаловать" для иностранных граждан, приезжающих в Россию — он призван помочь подключить услуги компании максимально быстро, прозрачно и понятно.Весь контент портала представлен на четырех языках: русском, узбекском, таджикском и кыргызском. Для нерезидентов это облегчает адаптацию и ориентацию в услугах билайна, которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.Также на портале выложены важные инструкции, адаптированные для иностранных пользователей. Среди них — подробные руководства по активации SIM-карты, пополнению баланса телефона, проверке расходов и подключению дополнительных опций. Нерезиденты смогут узнать, как совершать денежные переводы за границу и оплачивать различные услуги, которые сделают их пребывание в стране максимально комфортным.Здесь же доступно оформление страховых полисов, которые не только обезопасят иностранцев в случае необходимости получения медицинской помощи, но и помогут избежать бюрократических сложностей.А любители фильмов и сериалов смогут подключить сервис "билайн тв" с популярными подписками Premier, viju и фильмами на узбекском языке в рамках подписки RizaNova.Портал "Добро пожаловать" — это шаг к упрощению жизни иностранных граждан в России.Материал опубликован на коммерческих условиях
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
билайн иностранные граждане многоязычный портал добро пожаловать россия облегчение адаптации в услугах
билайн иностранные граждане многоязычный портал добро пожаловать россия облегчение адаптации в услугах
"билайн" приветствует иностранных граждан новым многоязычным порталом "Добро пожаловать"
11:58 16.11.2023 (обновлено: 12:16 16.11.2023)
Новости компаний
Для нерезидентов портал "Добро пожаловать" облегчит адаптацию и ориентацию в услугах "билайна", которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.
В эпоху глобализации и мобильности населения доступ к информации и телекоммуникационным услугам в любой стране мира становится базовой потребностью.
В поддержку этой идеи "билайн" запустил специализированный портал "Добро пожаловать"
для иностранных граждан, приезжающих в Россию — он призван помочь подключить услуги компании максимально быстро, прозрачно и понятно.
Весь контент портала представлен на четырех языках: русском, узбекском, таджикском и кыргызском. Для нерезидентов это облегчает адаптацию и ориентацию в услугах билайна, которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.
Также на портале выложены важные инструкции
, адаптированные для иностранных пользователей. Среди них — подробные руководства по активации SIM-карты, пополнению баланса телефона, проверке расходов и подключению дополнительных опций. Нерезиденты смогут узнать, как совершать денежные переводы за границу и оплачивать различные услуги, которые сделают их пребывание в стране максимально комфортным.
Здесь же доступно оформление
страховых полисов, которые не только обезопасят иностранцев в случае необходимости получения медицинской помощи, но и помогут избежать бюрократических сложностей.
А любители фильмов и сериалов смогут подключить сервис "билайн тв" с популярными подписками Premier, viju и фильмами на узбекском языке в рамках подписки RizaNova.
Портал "Добро пожаловать" — это шаг к упрощению жизни иностранных граждан в России.
Материал опубликован на коммерческих условиях