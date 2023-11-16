https://uz.sputniknews.ru/20231116/bilayn-inostrantsy-portal-dobro-pojalovat-41039187.html

"билайн" приветствует иностранных граждан новым многоязычным порталом "Добро пожаловать"

"билайн" приветствует иностранных граждан новым многоязычным порталом "Добро пожаловать"

Для нерезидентов портал "Добро пожаловать" облегчит адаптацию и ориентацию в услугах Билайна, которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.

2023-11-16T11:58+0500

2023-11-16T11:58+0500

2023-11-16T12:16+0500

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В эпоху глобализации и мобильности населения доступ к информации и телекоммуникационным услугам в любой стране мира становится базовой потребностью. В поддержку этой идеи "билайн" запустил специализированный портал "Добро пожаловать" для иностранных граждан, приезжающих в Россию — он призван помочь подключить услуги компании максимально быстро, прозрачно и понятно.Весь контент портала представлен на четырех языках: русском, узбекском, таджикском и кыргызском. Для нерезидентов это облегчает адаптацию и ориентацию в услугах билайна, которые могут потребоваться сразу по прибытии в Россию.Также на портале выложены важные инструкции, адаптированные для иностранных пользователей. Среди них — подробные руководства по активации SIM-карты, пополнению баланса телефона, проверке расходов и подключению дополнительных опций. Нерезиденты смогут узнать, как совершать денежные переводы за границу и оплачивать различные услуги, которые сделают их пребывание в стране максимально комфортным.Здесь же доступно оформление страховых полисов, которые не только обезопасят иностранцев в случае необходимости получения медицинской помощи, но и помогут избежать бюрократических сложностей.А любители фильмов и сериалов смогут подключить сервис "билайн тв" с популярными подписками Premier, viju и фильмами на узбекском языке в рамках подписки RizaNova.Портал "Добро пожаловать" — это шаг к упрощению жизни иностранных граждан в России.Материал опубликован на коммерческих условиях

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