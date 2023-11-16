https://uz.sputniknews.ru/20231116/nato-vsu-snaryady-postavka-41036596.html

Технологический провал НАТО: снарядов для ВСУ больше не станет

Технологический провал НАТО: снарядов для ВСУ больше не станет

Технологически США и НАТО уже проиграли прокси-войну с Россией на украинском ТВД.

2023-11-16T12:30+0500

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2023-11-16T12:30+0500

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За первый год боевых действий в зоне СВО украинская армия потратила более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм, для производства которых США и НАТО потребовалось около 10 лет. "Праздник" невероятной щедрости альянса завершен, снарядов у альянса и ВСУ остается все меньше.Технологический скачок невозможен, даже с бюджетом в сотни миллиардов долларов и евро. Для перестройки и трансформации предприятий западного ВПК под нужды киевского режима требуются годы, которые противникам России историей не отпущены. Запад усердно старается сократить огромное отставание от российского ОПК, который обеспечивает ежедневный расход 25 – 30 тысяч артиллерийских боеприпасов. Россия производит артиллерийские снаряды в восемь раз быстрее и в семь раз дешевле.Артиллерия – "Бог войны", и в ходе боевых действий обеспечивает поражение до 80 процентов живой силы и боевой техники противника.Соединенные Штаты после начала российской СВО нарастили производство 155-мм снарядов с 14 тысяч в месяц до 24 тысяч, и намерены в 2025 году выпускать 70 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. Достигнутый предел производства европейских союзников – 300 тысяч снарядов в год, хотя в ЕС обещали Киеву один миллион.Артиллеристы ВСУ в день расходуют в среднем 6 тысяч снарядов, то есть более 2 млн в год. Ничтожеством украинской военной промышленности можно пренебречь. США и НАТО в сложившемся темпе производства способны обеспечить лишь треть потребностей ВСУ – около 600 тысяч снарядов в год. А тут еще ближневосточная смена приоритетов Запада – боеприпасы и наемники нужнее Израилю, для войны с палестинцами в секторе Газа.Главком украинских войск Валерий Залужный 13 ноября по телефону доложил председателю объединенного комитета начальников штабов Армии США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на фронте – больших потерях, нехватке солдат и снарядов, наступлении российских войск на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.Параллельно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе призвал западных партнеров не снижать, а увеличивать военную поддержку Украины, невзирая на плачевное состояние западного ВПК. Ранее немецкий Бундесвер обнаружил, что в его арсеналах осталось всего 20 тысяч 155-мм снарядов. Киев рассчитывает на ускорение производства обещанного 1 млн артиллерийских боеприпасов и получение дополнительных 20 млрд евро.Суровая реальностьВопреки сложившейся катастрофической для ВСУ обстановке на поле боя, украинский президент Владимир Зеленский намерен "наступать" до конца, который уже близок. Высшая точка военной помощи киевскому режиму Западом пройдена. Украинским артиллеристам не хватает боеприпасов: если весной в Артемовске расчеты ежедневно тратили по 100-150 снарядов, то сегодня в Авдеевке – лимит 15 снарядов в день, то есть в 10 раз меньше. Возможно, американский менталитет сформирован образами массовой культуры: "Лихие повстанцы побеждают более сильного противника, благодаря решимости и благородству". В реальности побеждают, как правило, лучше оснащенные и подготовленные войска.Планы Запада конфликтуют с реальностью. Конгресс США с февраля 2022 года утвердил более 113 млрд долларов на военно-финансовую помощь Киеву. Достигнутые ВСУ результаты неочевидны. В конгрессе США считают, что для победы Украины необходимо кратно поднять вовлеченность Америки в конфликт с Россией, но это неизбежно станет концом США. В Принстонском университете смоделировали последствия российского удара по шахтам Пентагона с ядерным оружием – погибнет более 300 млн американцев, не считая жителей Канады и Мексики. Стоит ли антироссийский "украинский проект" таких жертв?Между тем, Россия стремительно наращивает могущество Вооруженных сил, и готовится к длительному конфликту с НАТО. Производство российских танков за год возросло в семь раз – до 1500 единиц. В зоне СВО противника уничтожают высокоточными ударами новейшие крылатые ракеты, "Ланцеты" и тяжелые многоцелевые истребители пятого поколения Су-57.Испанское издание El Pais сообщило, что российские силы постоянно наступают, доминируют на земле и в воздушном пространстве, превосходят ВСУ во всех отношениях, и ресурсов у них в избытке. Издание The National Interest ранее констатировало: "Время и логистика работают против Украины". Если развить эту мысль, время и логистика работают также против США и их союзников, которым придется дорого и долго расплачиваться за украинскую катастрофу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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технологический провал нато снаряды всу сша россия