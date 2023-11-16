В "Роскосмосе" предложили создать совет стран ЕАЭС по космосу

"У нас существует сегодня совет по космосу стран СНГ, совет по космосу между Россией и Белоруссией, а совета по космосу между странами ЕАЭС у нас нет. Есть предложение создать такой совет", — сказал Заичко на международном деловом форуме "Космическая интеграция".