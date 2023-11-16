https://uz.sputniknews.ru/20231116/roskosmos-predlojeniye-sovet-stran-yeaes-po-kosmosu-41047570.html
В "Роскосмосе" предложили создать совет стран ЕАЭС по космосу
В "Роскосмосе" предложили создать совет стран ЕАЭС по космосу
Появление такого совета может способствовать созданию в будущем единого космического агентства стран ЕАЭС.
2023-11-16T18:03+0500
2023-11-16T18:03+0500
2023-11-16T18:46+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
роскосмос
инициатива
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли – начальник отдела "Роскосмоса" Валерий Заичко предложил создать совет по космосу стран ЕАЭС, который может стать "предтечей" Евразийского космического агентства. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, появление такого совета может способствовать созданию в будущем единого космического агентства стран ЕАЭС. В 2021 году на площадке форума "Космическая интеграция" Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность гендиректора "Роскосмоса", призвал обсудить идею создания Евразийского космического агентства. Развития эта инициатива не получила.
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роскосмос предложение создание совет страны еаэс космос
роскосмос предложение создание совет страны еаэс космос
В "Роскосмосе" предложили создать совет стран ЕАЭС по космосу
18:03 16.11.2023 (обновлено: 18:46 16.11.2023)
Появление такого совета может способствовать созданию в будущем единого космического агентства стран ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли – начальник отдела "Роскосмоса" Валерий Заичко предложил создать совет по космосу стран ЕАЭС, который может стать "предтечей" Евразийского космического агентства. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас существует сегодня совет по космосу стран СНГ, совет по космосу между Россией и Белоруссией, а совета по космосу между странами ЕАЭС у нас нет. Есть предложение создать такой совет", — сказал Заичко на международном деловом форуме "Космическая интеграция".
По его словам, появление такого совета может способствовать созданию в будущем единого космического агентства стран ЕАЭС.
В 2021 году на площадке форума "Космическая интеграция" Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность гендиректора "Роскосмоса", призвал обсудить идею создания Евразийского космического агентства. Развития эта инициатива не получила.