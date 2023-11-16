https://uz.sputniknews.ru/20231116/senat-odobreniye-proyekt-byudjet-bez-ukraina-izrail-41048377.html

Без Украины и Израиля: Сенат США согласовал проект бюджета

Без Украины и Израиля: Сенат США согласовал проект бюджета

Верхняя палата американского парламента одобрила проект бюджета, исключающий помощь Израилю и Украине.

2023-11-16T15:55+0500

2023-11-16T15:55+0500

2023-11-16T15:55+0500

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бюджет

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.По информации телеканала, за проголосовали 87 сенаторов, против — 11.Палата представителей одобрила законопроект 14 ноября — его поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95. Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену.Он нацелен на недопущение шатдауна в США, который может произойти, если обе палаты конгресса и глава Белого дома не придут к консенсусу относительно бюджетных расходов.Законопроект внес в конгресс спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, средства выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля.Помощь для Израиля и Украины в законопроект не включили. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это $106 млрд, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но Сенат, который контролируют демократы, эту инициативу заблокировал. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

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