https://uz.sputniknews.ru/20231116/tashkent-zasedaniye-delovoy-klub-torgpredstvo-rf-41033472.html

При Торгпредстве России в Узбекистане прошло заседание Делового клуба — что обсудили

При Торгпредстве России в Узбекистане прошло заседание Делового клуба — что обсудили

В числе участников — посол и торгпред РФ в Узбекистане, а также представители российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.

2023-11-16T11:31+0500

2023-11-16T11:31+0500

2023-11-16T11:50+0500

узбекистан

ташкент

торговое представительство

россия

олег мальгинов

константин злыгостев

экономика

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Ташкенте состоялось 3-е заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ.В числе участников — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РУз Олег Мальгинов, Торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также представители более 30 российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.В числе обсужденных вопросов:Мероприятие завершилось дискуссией в формате "открытого микрофона".В сообщении указано, что такой формат утвердил себя, поскольку участники рассказывают, как об историях успеха, так и делятся трудностями, с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности.Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана, а также о направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей. Следующее заседание Делового клуба планируют организовать в мае 2024 года.

узбекистан

ташкент

россия

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