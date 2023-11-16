https://uz.sputniknews.ru/20231116/tashkent-zasedaniye-delovoy-klub-torgpredstvo-rf-41033472.html
При Торгпредстве России в Узбекистане прошло заседание Делового клуба — что обсудили
При Торгпредстве России в Узбекистане прошло заседание Делового клуба — что обсудили
В числе участников — посол и торгпред РФ в Узбекистане, а также представители российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.
2023-11-16T11:31+0500
2023-11-16T11:31+0500
2023-11-16T11:50+0500
узбекистан
ташкент
торговое представительство
россия
олег мальгинов
константин злыгостев
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Накануне в Ташкенте состоялось 3-е заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ.В числе участников — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РУз Олег Мальгинов, Торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также представители более 30 российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.В числе обсужденных вопросов:Мероприятие завершилось дискуссией в формате "открытого микрофона".В сообщении указано, что такой формат утвердил себя, поскольку участники рассказывают, как об историях успеха, так и делятся трудностями, с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности.Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана, а также о направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей. Следующее заседание Делового клуба планируют организовать в мае 2024 года.
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торгпредство россии в узбекистане заседание деловой клуб
торгпредство россии в узбекистане заседание деловой клуб
При Торгпредстве России в Узбекистане прошло заседание Делового клуба — что обсудили
11:31 16.11.2023 (обновлено: 11:50 16.11.2023)
В числе участников — посол и торгпред РФ в Узбекистане, а также представители российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik
. Накануне в Ташкенте состоялось 3-е заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане, сообщает
пресс-служба Торгового представительства РФ.
В числе участников — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РУз Олег Мальгинов, Торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, а также представители более 30 российских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории республики.
В числе обсужденных вопросов:
особенности локализации производств в Узбекистане, в том числе на территории специальных экономических зон и технопарков;
развитие цифрового сегмента отраслей экономики;
перспективы дальнейшего развития бизнеса российских компаний.
Мероприятие завершилось дискуссией в формате "открытого микрофона".
В сообщении указано, что такой формат утвердил себя, поскольку участники рассказывают, как об историях успеха, так и делятся трудностями, с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности.
Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана, а также о направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей.
Следующее заседание Делового клуба планируют организовать в мае 2024 года.