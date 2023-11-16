https://uz.sputniknews.ru/20231116/turisticheskaya-yarmarka-tashkent-foto-41051637.html

Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото

Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото

Данная ярмарка, проходящая с 15 по 17 ноября в НВК "Узэкспоцентр" является одной из крупнейших в Центральной Азии

2023-11-16T20:15+0500

2023-11-16T20:15+0500

2023-11-16T20:15+0500

узбекистан

ташкент

фото

туризм

шелковый путь

ярмарка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/10/41041471_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_b8c2768604ae8fa55efd729f899915ae.jpg

Нынешнее событие привлекло сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира. Выставочные стенды предоставляют посетителям возможность окунуться в атмосферу разных стран, полюбоваться красочными народными костюмами, отведать национальные блюда и наметить маршруты для будущих путешествий. Колорит ярмарки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международная ярмарка туризм на шелковом пути ташкент узэкспоцентр