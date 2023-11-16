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https://uz.sputniknews.ru/20231116/turisticheskaya-yarmarka-tashkent-foto-41051637.html
Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото
Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото
Данная ярмарка, проходящая с 15 по 17 ноября в НВК "Узэкспоцентр" является одной из крупнейших в Центральной Азии
2023-11-16T20:15+0500
2023-11-16T20:15+0500
узбекистан
ташкент
фото
туризм
шелковый путь
ярмарка
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Нынешнее событие привлекло сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира. Выставочные стенды предоставляют посетителям возможность окунуться в атмосферу разных стран, полюбоваться красочными народными костюмами, отведать национальные блюда и наметить маршруты для будущих путешествий. Колорит ярмарки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
узбекистан
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международная ярмарка туризм на шелковом пути ташкент узэкспоцентр
международная ярмарка туризм на шелковом пути ташкент узэкспоцентр

Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото

20:15 16.11.2023
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Данная ярмарка, проходящая с 15 по 17 ноября в НВК "Узэкспоцентр", является одной из крупнейших в Центральной Азии.
Нынешнее событие привлекло сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира. Выставочные стенды предоставляют посетителям возможность окунуться в атмосферу разных стран, полюбоваться красочными народными костюмами, отведать национальные блюда и наметить маршруты для будущих путешествий. Колорит ярмарки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна Желиховская

На стенде Ташобласти посетители могут увидеть традиционный узбекский дастархан — символ гостеприимства и радушия

На стенде Ташобласти посетители могут увидеть традиционный узбекский дастархан — символ гостеприимства и радушия - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская

На стенде Ташобласти посетители могут увидеть традиционный узбекский дастархан — символ гостеприимства и радушия

© Sputnik/Анна Желиховская

Гостям ярмарки предлагают самые разные виды узбекских лепешек, без которых трудно представить восточную трапезу

Гостям ярмарки предлагают самые разные виды узбекских лепешек, без которых трудно представить восточную трапезу - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская

Гостям ярмарки предлагают самые разные виды узбекских лепешек, без которых трудно представить восточную трапезу

© Sputnik/Анна Желиховская

Участники из Каракалпакстана привлекают всеобщее внимание самобытностью костюмов

Участники из Каракалпакстана привлекают всеобщее внимание самобытностью костюмов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская

Участники из Каракалпакстана привлекают всеобщее внимание самобытностью костюмов

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Те, кто до этого не был знаком с кыргызской кухней, отведав эти блюда, стали ее поклонниками

Те, кто до этого не был знаком с кыргызской кухней, отведав эти блюда, стали ее поклонниками - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская

Те, кто до этого не был знаком с кыргызской кухней, отведав эти блюда, стали ее поклонниками

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Попасть на ярмарку и оказаться на пляже — вполне реально

Попасть на ярмарку и оказаться на пляже — вполне реально - Sputnik Узбекистан
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Попасть на ярмарку и оказаться на пляже — вполне реально

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Стенд Бухары привлек большое число посетителей, благодаря парящему в воздухе "живому экспонату"

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Стенд Бухары привлек большое число посетителей, благодаря парящему в воздухе "живому экспонату"

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Гостей встречал и эмир Бухарский в окружении своей свиты

Гостей встречал и эмир Бухарский в окружении своей свиты - Sputnik Узбекистан
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Гостей встречал и эмир Бухарский в окружении своей свиты

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Каракалпакстан приглашает гостей в уютную юрту

Каракалпакстан приглашает гостей в уютную юрту - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская

Каракалпакстан приглашает гостей в уютную юрту

© Sputnik/Анна Желиховская

Российская Федерация — один из активных участников Международной туристической ярмарки

Российская Федерация — один из активных участников Международной туристической ярмарки - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik/Анна Желиховская

Российская Федерация — один из активных участников Международной туристической ярмарки

© Sputnik/Анна Желиховская

Посетители Международной туристической ярмарки могут узнать о самых интересных турнаправлениях

Посетители Международной туристической ярмарки могут узнать о самых интересных турнаправлениях - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik/Анна Желиховская

Посетители Международной туристической ярмарки могут узнать о самых интересных турнаправлениях

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