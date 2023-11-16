https://uz.sputniknews.ru/20231116/turisticheskaya-yarmarka-tashkent-foto-41051637.html
Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото
Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото
Данная ярмарка, проходящая с 15 по 17 ноября в НВК "Узэкспоцентр" является одной из крупнейших в Центральной Азии
2023-11-16T20:15+0500
2023-11-16T20:15+0500
2023-11-16T20:15+0500
узбекистан
ташкент
фото
туризм
шелковый путь
ярмарка
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Нынешнее событие привлекло сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира. Выставочные стенды предоставляют посетителям возможность окунуться в атмосферу разных стран, полюбоваться красочными народными костюмами, отведать национальные блюда и наметить маршруты для будущих путешествий. Колорит ярмарки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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международная ярмарка туризм на шелковом пути ташкент узэкспоцентр
международная ярмарка туризм на шелковом пути ташкент узэкспоцентр
Чем удивляет международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте — фото
Данная ярмарка, проходящая с 15 по 17 ноября в НВК "Узэкспоцентр", является одной из крупнейших в Центральной Азии.
Нынешнее событие привлекло сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира. Выставочные стенды предоставляют посетителям возможность окунуться в атмосферу разных стран, полюбоваться красочными народными костюмами, отведать национальные блюда и наметить маршруты для будущих путешествий. Колорит ярмарки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна Желиховская
На стенде Ташобласти посетители могут увидеть традиционный узбекский дастархан — символ гостеприимства и радушия
На стенде Ташобласти посетители могут увидеть традиционный узбекский дастархан — символ гостеприимства и радушия
© Sputnik/Анна Желиховская
Гостям ярмарки предлагают самые разные виды узбекских лепешек, без которых трудно представить восточную трапезу
Гостям ярмарки предлагают самые разные виды узбекских лепешек, без которых трудно представить восточную трапезу
© Sputnik/Анна Желиховская
Участники из Каракалпакстана привлекают всеобщее внимание самобытностью костюмов
Участники из Каракалпакстана привлекают всеобщее внимание самобытностью костюмов
© Sputnik/Анна Желиховская
Те, кто до этого не был знаком с кыргызской кухней, отведав эти блюда, стали ее поклонниками
Те, кто до этого не был знаком с кыргызской кухней, отведав эти блюда, стали ее поклонниками
© Sputnik/Анна Желиховская
Попасть на ярмарку и оказаться на пляже — вполне реально
Попасть на ярмарку и оказаться на пляже — вполне реально
© Sputnik/Анна Желиховская
Стенд Бухары привлек большое число посетителей, благодаря парящему в воздухе "живому экспонату"
Стенд Бухары привлек большое число посетителей, благодаря парящему в воздухе "живому экспонату"
© Sputnik/Анна Желиховская
Гостей встречал и эмир Бухарский в окружении своей свиты
Гостей встречал и эмир Бухарский в окружении своей свиты
© Sputnik/Анна Желиховская
Каракалпакстан приглашает гостей в уютную юрту
Каракалпакстан приглашает гостей в уютную юрту
© Sputnik/Анна Желиховская
Российская Федерация — один из активных участников Международной туристической ярмарки
Российская Федерация — один из активных участников Международной туристической ярмарки
© Sputnik/Анна Желиховская
Посетители Международной туристической ярмарки могут узнать о самых интересных турнаправлениях
Посетители Международной туристической ярмарки могут узнать о самых интересных турнаправлениях