https://uz.sputniknews.ru/20231116/uzbekistan-vodosberejeniye-sostoyaniye-perspektivy-yeabr-41035169.html

Узбекистан на пути к водосбережению: вызовы и возможности

Узбекистан на пути к водосбережению: вызовы и возможности

Евразийский банк развития опубликовал аналитический доклад о том, как региону Центральной Азии и в частности Узбекистану сохранить потенциал орошаемых земель, эффективно решить вопросы водообеспечения и продовольственной безопасности

2023-11-16T11:11+0500

2023-11-16T11:11+0500

2023-11-16T12:33+0500

еабр

аналитика

узбекистан

страны ца

водоснабжение

вода

сельское хозяйство

доклад

мнение эксперта

проект

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Эксперты Евразийского банка развития проанализировали состояние ирригационной инфраструктуры в Центральной Азии, проблемы сельского хозяйства региона, исследовали важность орошаемого земледелия для данной отрасли экономики, оценили, как влияет на центральноазиатский регион освоение орошаемых земель и водных ресурсов в Афганистане.При решении существующих проблем предлагают использовать международный опыт. Прежде всего необходимо модернизировать ирригационную инфраструктуру с привлечением инвестиций (в том числе государственно-частного партнерства) и повсеместно применять водосберегающие технологии. По мнению экспертов ЕАБР, все это позволит странам ЦА не только обеспечить основными продуктами питания собственный рынок, но и расширить экспорт продовольственных товаров.Что касается Афганистана — нужен диалог и вовлечение его в решение трансграничных водных проблем.Основной потребитель водыСельское хозяйство в странах ЦА — основной потребитель воды. Сельхозугодья занимают 73,5% от территории региона. Согласно докладу, в 2020 году 79% воды в ЦА израсходовали на ирригацию. Поливное земледелие остается не только основой сельского хозяйства, но и базой для продовольственной безопасности региона.Между тем из-за высокой нагрузки на водные ресурсы Центральная Азия утрачивает свой ирригационный потенциал. На это также указал Шавкат Мирзиёев в сентябре на заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе. Глава Узбекистана отметил, что в некоторых регионах ЦА к 2040 году нагрузка на водные ресурсы увеличится в три раза. Более того, экономический ущерб от этого ощущается уже сейчас: по данным ООН, государства региона ежегодно теряют до $2 млрд из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов.Об этом в докладе говорят и специалисты ЕАБР — ирригационная инфраструктура на орошаемых землях в странах региона сильно изношена, недостаточно оборудована приборами учета, распределения поливной воды и контроля ее использования на поле. По данным экспертов банка, ирригационной межхозяйственной и внутрихозяйственной инфраструктуре в среднем 50 лет, а крупные магистральные каналы еще старше.Среди других проблем — потеря воды в процессе фильтрации (40%) из оросительных каналов, деградация и засоление орошаемых земель. Так, засолению подвержены до 50% площадей в странах ЦА.Как гидротехнические проекты Афганистана повлияют на УзбекистанПо мнению экспертов банка, сохранить потенциал орошаемых земель, обеспечить продовольственную и водную безопасность в регионе поможет только переход к водосбережению. Это связано не только с климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амударьи со стороны Афганистана.Эксперты обращают внимание, что афганские гидротехнические проекты критически опасно снижают доступ к воде в среднем и нижнем течении Амударьи, и эти риски особенно возрастут в маловодные годы."Послевоенное восстановление экономики Северного Афганистана предусматривает ускоренное развитие гидроэнергетического и ирригационного секторов с ростом площади орошаемых земель в этом регионе, — говорится в докладе. — По данным Всемирного банка, в этой зоне орошается 385 тыс. га с ожидаемым расширением до 443 тыс. га, в том числе непосредственно из бассейна реки Амударья и бессточных рек Хульм, Балх, Сары Куль, Ширинтагао — 148 тыс. га".Афганистан с помощью международных доноров и консультантов подготовил проекты строительства новых ГЭС и крупных ирригационных систем. Крупнейшим из них является строительство канала Кош-Тепа на реке Пяндж (сливаясь с рекой Вахш, образует Амударью), начавшееся в 2022 году, уточняется в докладе.Ожидается, что забор воды из Пянджа до 10 куб. км затронет интересы в том числе и Узбекистана. По прогнозам экспертов, в результате в верховьях Пянджа в среднем и нижнем течении Амударьи возникнет непокрываемый дефицит воды. А это, в свою очередь, "обусловит водный стресс для всех отраслей экономики Узбекистана".Афганский фактор, прогнозируют эксперты ЕАБР, столь же сильно повлияет на водный баланс в регионе, как гидрологический режим, изменение климата или высокий демографический рост. Нехватка продовольствия, питьевой воды и электроэнергии вынудит население покинуть сельскую местность и переселиться не только в города, но и за пределы региона. Возможное количество мигрантов к 2050 году составит 5 млн человек — об этом говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Душанбе на заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.По мнению экспертов банка, канал Кош-Тепа угрожает нарушить существующие порядок водопользования и соглашения о совместном использовании водных ресурсов между странами ЦА. Они уточняют, что, в частности, Узбекистан рискует потерять устойчивость сельского хозяйства и связанных с ним отраслей экономики, включая внешнеэкономическую деятельность."Кардинально изменив водный баланс в бассейне реки Амударья, канал Кош-Тепа может вызвать геополитическую нестабильность и напряженность в дипломатических отношениях, — говорят эксперты ЕАБР. — Возникшая ситуация требует участия Афганистана в создании адаптированного к новым реалиям международного правового механизма совместного использования трансграничных водных ресурсов Амударьи".Между странами ЦА и Афганистаном нет соглашений о совместном использовании водных ресурсов бассейна Амударьи, поэтому, говорят эксперты, республикам необходимо укреплять сотрудничество с Афганистаном. При этом самому Афганистану важно участвовать в деятельности Международного фонда спасения Арала, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, Межгосударственной комиссии по Устойчивому развитию и других региональных организаций, участвующих в решении трансграничных водных проблем.От нехватки воды к потере урожаяГоворя о дефиците водных ресурсов в Центральной Азии, эксперты подчеркивают, что большинство южных территорий уже испытывают нехватку воды, в особенности в Туркменистане и Узбекистане. Данную проблему в этой части региона может усилить изменение климата — температура здесь растет быстрее, чем в среднем на планете."В 2021 году засуха на западе Казахстана в Мангистауской области вызвала массовую гибель скота. Аномальная жара накрыла и Кыргызстан, нанеся наибольший ущерб Чуйской области, где сосредоточены большие сельхозугодия, — говорится в докладе. — Нехватка поливной воды в Узбекистане привела к потере урожая и росту цен на сезонные овощи. Летом 2022 года проблемы, вызванные обмелением рек и засухой в странах ЦА, повторились так же как и в текущем 2023 году".Кроме того, без воды уже остались плантации малины в Ферганском районе, что привело к их высыханию, а также сокращаются посевы риса в низовьях Амударьи, приводят данные эксперты ЕАБР.Они также напоминают, что общая площадь сельхозземель в Узбекистане составляет 20,2 млн га, из них орошаемых земель или возделываемой пашни — 20,7%, то есть не превышает 4,3 млн га. Остальные сельхозугодия — это пастбища.Ситуацию в регионе ухудшает и усыхание Аральского моря, в результате чего ежегодно 70 млн тонн солей разносятся и оседают на площади 1,5–2 млн кв. км. Более 60% площади орошаемых земель республики подвержено засолению.Орошение — как гарант урожайностиПо мнению экспертов банка, в условиях климатических изменений гарантировать урожай сельхозкультур в регионе может орошение. Как следует из доклада ЕАБР, Узбекистан — единственная из республик ЦА, которая входит в топ-20 стран мира с наибольшей площадью орошаемых земель.Во всем мире для освоения орошаемых земель стремятся использовать подземные воды."Благодаря новым технологиям бурения скважин на воду и снижению цен на электроэнергию наблюдается рост использования подземных вод, особенно в Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке, — говорится в докладе. — Основным водоисточником для 62% мировой площади орошаемых земель являются поверхностные воды, а для 38% — подземные воды".При этом частое использование подземных вод вызывает дефицит поверхностных, предупреждают эксперты. Несмотря на то, что в управлении водными ресурсами наблюдается определенный прогресс — переход от поверхностного орошения к более эффективным технологиям дождевального и капельного орошения, тем не менее, говорят эксперты ЕАБР, для полива сельхозкультур в ближайшее время будут использовать в основном поверхностное орошение (наиболее распространенное в ЦА), поэтому его нужно совершенствовать.По данным ПРООН, в Узбекистане поверхностное орошение основано на использовании водохранилищ, насосов и каналов. Эта система не только одна из самых технически сложных в мире, но и энергетически затратных.Ирригационные системы, которые сегодня используют по всему миру, — это не только системы орошения полей и водоотведения (дренаж). Их совершенствуют таким образом, что ведение сельского хозяйства сейчас уже связано с интернетом вещей (передача данных между физобъектами с помощью технологий) и автоматизацией. Например, сенсоры помогают фермерам лучше понимать потребности возделываемых культур, снижать воздействие на окружающую среду и экономить ресурсы.Специальные датчики позволяют увеличить производство сельхозпродукции с минимальными потерями воды.В дальнейшем эксперты прогнозируют использование в ирригации искусственного интеллекта, когда "умные" устройства смогут принимать автономные решения. Кроме того, отмечают развитие и использование 5G-технологий и появление самоуправляемой техники и оборудования для полива и орошения.Трудно переоценить важность работы в данном направлении в контексте того, что ежегодный экономический ущерб от деградации земель, вызванный нерациональным земле- и водопользованием и ухудшением качественного состояния пахотных земель и пастбищных территорий, в Узбекистане оценивают в 3% ВВП.Инвестиции в ирригационную системуПо мнению экспертов ЕАБР, главная причина неудовлетворительного состояния ирригационных систем в ЦА — недостаток государственного и частного финансирования для их обслуживания.Следуя мировому опыту, модернизировать ирригационную инфраструктуру, в том числе в Узбекистане, предлагают при участии инвестиций, а также государственно-частного партнерства. Активными участниками ирригационных проектов в формате ГЧП выступают также многосторонние банки развития (МБР)."В отличие от других банков, МБР в дополнение к финансированию дают рекомендации по вопросам достижения целей развития, а их акционерами являются суверенные государства, — поясняют эксперты ЕАБР. — Важным направлением в деятельности МБР является сотрудничество в развитии региональной инфраструктуры, включая водохозяйственно-ирригационную".Как правило МБР работают в сельскохозяйственных регионах мира и на развивающихся рынках также предоставляя гранты, займы и гарантии.Как говорится в докладе, в Центральной Азии из всех МБР только Всемирный банк и Азиатский банк развития принимают участие в суверенном финансировании ирригационных проектов.Одним из таких проектов стало улучшение водных ресурсов в Южном Каракалпакстане, который реализовывали с июня 2014 года по июль 2023-го.Проект состоял из нескольких компонентов, включавших в себя восстановление орошаемых земель, повышение экономической эффективности ирригационной сети, а также улучшение орошаемого сельхозпроизводства. Общая стоимость проекта составила $337,43 млн.В результате удалось в том числе:

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