https://uz.sputniknews.ru/20231116/zona-ojidaniya-vstrechayuschiye-aeroport-tashkent-41045095.html

Зона ожидания для встречающих в аэропорту Ташкента — временно, но удобно

Зона ожидания для встречающих в аэропорту Ташкента — временно, но удобно

В зоне прилёта аэропорта Ташкента до расширения действующего терминала открыли отдельный павильон для встречающих.

2023-11-16T14:50+0500

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2023-11-16T14:50+0500

узбекистан

ташкент

видео

аэропорт ташкента

uzbekistan airports

общество

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Уже две недели в ташкентском аэропорту, на стоянке P2, работает новая зона ожидания для встречающих. Площадь павильона — 500 кв.м, в нем 200 посадочных мест. Это временное решение. Как сообщили в Uzbekistan Airports, в проекте расширения основного терминала такие зоны со всеми удобствами для встречающих и провожающих предусмотрены внутри аэропорта. Пока в павильоне установлено только информационное табло, но вскоре появятся кафе, банкоматы, зарядные станции для мобильных устройств и цветочный магазин. Как выглядит зона ожидания, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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