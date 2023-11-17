https://uz.sputniknews.ru/20231117/master-klass-sputnikpro-tashkent-video-41083763.html

Как прошел первый мастер-класс SputnikPro в Ташкенте — видео

Как прошел первый мастер-класс SputnikPro в Ташкенте — видео

В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс на тему "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели"

2023-11-17T18:06+0500

2023-11-17T18:06+0500

2023-11-17T18:06+0500

пресс-центр

sputnik

sputnikpro

видео

мастер-класс

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41088959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b6ac7492fba31185a017ccedf796c1a.jpg

Студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, а также сотрудники пресс-служб узнали, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров. Почему важно правило пяти секунд, с какого кадра нужно начинать видео, какие универсальные приемы существуют для всех соцсетей и почему важно добавлять к видео субтитры? Об этом и многом другом на мастер-классе, прошедшем в рамках проекта SputnikPro, рассказал заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр видео