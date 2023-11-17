https://uz.sputniknews.ru/20231117/master-klass-sputnikpro-tashkent-video-41083763.html
Как прошел первый мастер-класс SputnikPro в Ташкенте — видео
Как прошел первый мастер-класс SputnikPro в Ташкенте — видео
В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс на тему "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели"
2023-11-17T18:06+0500
2023-11-17T18:06+0500
2023-11-17T18:06+0500
пресс-центр
sputnik
sputnikpro
видео
мастер-класс
ташкент
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Студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, а также сотрудники пресс-служб узнали, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров. Почему важно правило пяти секунд, с какого кадра нужно начинать видео, какие универсальные приемы существуют для всех соцсетей и почему важно добавлять к видео субтитры? Об этом и многом другом на мастер-классе, прошедшем в рамках проекта SputnikPro, рассказал заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов.
ташкент
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр видео
ташкент мастер-класс sputnikpro пресс-центр видео
Как прошел первый мастер-класс SputnikPro в Ташкенте — видео
Эксклюзив
В Ташкенте в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел мастер-класс на тему "У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели".
Студенты профильных вузов, журналисты и блогеры, а также сотрудники пресс-служб узнали, как привлечь внимание пользователей к своему видео и увеличить число просмотров.
Почему важно правило пяти секунд, с какого кадра нужно начинать видео, какие универсальные приемы существуют для всех соцсетей и почему важно добавлять к видео субтитры?
Об этом и многом другом на мастер-классе, прошедшем в рамках проекта SputnikPro, рассказал заместитель директора дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Кирьянов.