https://uz.sputniknews.ru/20231117/oborona-bezopasnost-shos-forum-kitay-41083236.html

Вопросы обороны и безопасности ШОС обсудят на форуме в Китае

Вопросы обороны и безопасности ШОС обсудят на форуме в Китае

В рамках форума состоятся семинары, лекции с участием экспертов, участники смогут обменяться мнениями

2023-11-17T15:04+0500

2023-11-17T15:04+0500

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шос

форум

китай

оборона

безопасность

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Китае с 20 по 29 ноября пройдет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказали в пятницу в министерстве обороны КНР, сообщает РИА Новости.Цель форума — повышение взаимопонимания и укрепление взаимного доверия между военными стран-участниц ШОС, изучение и обсуждение путей углубления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также построение более тесного сообщества.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в Астане в июле 2024 года.

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