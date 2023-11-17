https://uz.sputniknews.ru/20231117/oborona-bezopasnost-shos-forum-kitay-41083236.html
Вопросы обороны и безопасности ШОС обсудят на форуме в Китае
Вопросы обороны и безопасности ШОС обсудят на форуме в Китае
В рамках форума состоятся семинары, лекции с участием экспертов, участники смогут обменяться мнениями
2023-11-17T15:04+0500
2023-11-17T15:04+0500
2023-11-17T15:04+0500
шос
форум
китай
оборона
безопасность
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Китае с 20 по 29 ноября пройдет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказали в пятницу в министерстве обороны КНР, сообщает РИА Новости.Цель форума — повышение взаимопонимания и укрепление взаимного доверия между военными стран-участниц ШОС, изучение и обсуждение путей углубления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также построение более тесного сообщества.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в Астане в июле 2024 года.
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китай форум шос оборона безопасность семинар лекция эксперты обмен мнениями
китай форум шос оборона безопасность семинар лекция эксперты обмен мнениями
Вопросы обороны и безопасности ШОС обсудят на форуме в Китае
В рамках форума состоятся семинары, лекции с участием экспертов, участники смогут обменяться мнениями.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Китае с 20 по 29 ноября пройдет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказали в пятницу в министерстве обороны КНР, сообщает РИА Новости.
"Министерство обороны Китая с 20 по 29 ноября 2023 года проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества, на него приглашены представители оборонных ведомств, экспертов и ученых из государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу", — говорится в сообщении.
Цель форума — повышение взаимопонимания и укрепление взаимного доверия между военными стран-участниц ШОС, изучение и обсуждение путей углубления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также построение более тесного сообщества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Ожидается, что саммит ШОС пройдет в Астане в июле 2024 года.