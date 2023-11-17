https://uz.sputniknews.ru/20231117/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-biobezopasnost-stran-yeaes-translyatsiya-41073442.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
В видеомосте на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" принимает участие академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
2023-11-17T13:08+0500
2023-11-17T13:08+0500
2023-11-17T14:35+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан
пресс-центр
еаэс
безопасность
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41075867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25f3d910b2a61d86cd95049740c6fd75.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС.Говорили о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.Получить ответы на эти и другие вопросы смогли участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41075867_2:0:1442:1080_1920x0_80_0_0_fd69195d55b37f90931e1782e683b8e9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан пресс-центр sputnik биобезопасность стран еаэс видеомост академик ран заместитель президента российской академии образования геннадий онищенко
узбекистан пресс-центр sputnik биобезопасность стран еаэс видеомост академик ран заместитель президента российской академии образования геннадий онищенко
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
13:08 17.11.2023 (обновлено: 14:35 17.11.2023)
Эксклюзив
В видеомосте на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" принял участие академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС.
Говорили о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.
Получить ответы на эти и другие вопросы смогли участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.