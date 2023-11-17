https://uz.sputniknews.ru/20231117/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-biobezopasnost-stran-yeaes-translyatsiya-41073442.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео

В видеомосте на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" принимает участие академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

2023-11-17T13:08+0500

2023-11-17T13:08+0500

2023-11-17T14:35+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

пресс-центр

еаэс

безопасность

геннадий онищенко

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили биобезопасность стран ЕАЭС.Говорили о том, как должна работать общая система контроля по биобезопасности в странах ЕАЭС, в каких направлениях может развиваться сотрудничество России и Узбекистана в вопросах биологической безопасности, какие биоэксперименты Запада наиболее опасны на сегодняшний день для жителей ЕАЭС и СНГ, циркулирует ли в этих странах "тройная эпидемия" — ковида, гриппа и ОРВИ, насколько необходима дополнительная вакцинация от кори и что делать, если граждане отказываются от вакцинации по религиозным причинам.Получить ответы на эти и другие вопросы смогли участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.

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