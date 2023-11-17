https://uz.sputniknews.ru/20231117/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-konferentsiya-glava-arxangelskaya-oblast-41067621.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция главы Архангельской области
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция главы Архангельской области
Александр Цыбульский расскажет в чатности об итогах визита в Ташкент, встрече с премьер-министром Узбекистана и достигнутых договоренностях
2023-11-17T10:19+0500
2023-11-17T10:19+0500
2023-11-17T10:43+0500
пресс-центр
ташкент
узбекистан
конференция
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сегодня в пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посвященная итогам визита в Ташкент. Какие новые направления развивают Узбекистан и арктический регион России, о чем договорились губернатор Архангельской области и премьер-министр Узбекистана, какие наметили планы Поморье и Узбекистан по сотрудничеству в области здравоохранения, сфере высшего образования и науки, ждать ли взаимного культурного обмена? Губернатор ответит на эти и другие вопросы. Представители СМИ, заинтересованные в участии в пресс-конференции, могут обратиться по номеру +99890 984 98 49, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).
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узбекистан пресс-центре sputnik конференция губернатор архангельская область александр цыбульский визит ташкент
узбекистан пресс-центре sputnik конференция губернатор архангельская область александр цыбульский визит ташкент
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция главы Архангельской области
10:19 17.11.2023 (обновлено: 10:43 17.11.2023)
Александр Цыбульский расскажет, в частности, об итогах визита в Ташкент, встрече с премьер-министром Узбекистана и достигнутых договоренностях.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сегодня в пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посвященная итогам визита в Ташкент.
Какие новые направления развивают Узбекистан и арктический регион России, о чем договорились губернатор Архангельской области и премьер-министр Узбекистана, какие наметили планы Поморье и Узбекистан по сотрудничеству в области здравоохранения, сфере высшего образования и науки, ждать ли взаимного культурного обмена? Губернатор ответит на эти и другие вопросы.
Представители СМИ, заинтересованные в участии в пресс-конференции, могут обратиться по номеру +99890 984 98 49, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).