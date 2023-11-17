https://uz.sputniknews.ru/20231117/vyxodnyye-top-meropriyatiya-tashkent-41076626.html

Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Хоккейные матчи, экозабег и выставка Марата Садыкова. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik

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афиша на выходные

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культура

забег

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Суббота, 18 ноябряВыставка "Отражение"Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.Время: 10.00Место: Hilton Tashkent CityВход свободныйМатчи хоккейного клуба "Хумо"Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими "Арлан", "Кулагер" и "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25 – 95 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Детская вечеринка в стиле BarbieДля маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.Время: 18.00Место: Kids AvenueСтоимость билетов: 200 тыс. сумовЭкозабег (плоггинг) вдоль АнхораУчастники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.Время: 11.00.Участие бесплатное: необходима регистрация.Воскресенье, 19 ноябряДетское шоуУчастников ждет шоу-программа "Радужные друзья" по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Массовый забег Yangi NafasЗабег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.Время: 8.00Место: Humo ArenaСтоимость участия: 99 – 149 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072 Фестиваль Ayol Yo'liФестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.Время: 18.00Место: Moc HubУчастие бесплатное

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