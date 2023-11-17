Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
14:10 17.11.2023 (обновлено: 14:34 17.11.2023)
© Пресс-службо ХК "Хумо"Хоккейный клуб "Хумо". Архивное фото
© Пресс-службо ХК "Хумо"
Хоккейные матчи, экозабег и выставка Марата Садыкова. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 18 ноября
Выставка "Отражение"
Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.
Время: 10.00
Место: Hilton Tashkent City
Вход свободный
Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.
Время: 10.00
Место: Hilton Tashkent City
Вход свободный
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими "Арлан", "Кулагер" и "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 25 – 95 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими "Арлан", "Кулагер" и "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 25 – 95 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Детская вечеринка в стиле Barbie
Для маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.
Время: 18.00
Место: Kids Avenue
Стоимость билетов: 200 тыс. сумов
Для маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.
Время: 18.00
Место: Kids Avenue
Стоимость билетов: 200 тыс. сумов
Экозабег (плоггинг) вдоль Анхора
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.
Время: 11.00.
Участие бесплатное: необходима регистрация.
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.
Время: 11.00.
Участие бесплатное: необходима регистрация.
Воскресенье, 19 ноября
Детское шоу
Участников ждет шоу-программа "Радужные друзья" по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Участников ждет шоу-программа "Радужные друзья" по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Массовый забег Yangi Nafas
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 8.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 8.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Фестиваль Ayol Yo'li
Фестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.
Время: 18.00
Место: Moc Hub
Участие бесплатное
Фестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.
Время: 18.00
Место: Moc Hub
Участие бесплатное