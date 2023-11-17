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https://uz.sputniknews.ru/20231117/vyxodnyye-top-meropriyatiya-tashkent-41076626.html
Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Хоккейные матчи, экозабег и выставка Марата Садыкова. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik
2023-11-17T14:10+0500
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афиша на выходные
ташкент
культура
забег
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Суббота, 18 ноябряВыставка "Отражение"Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.Время: 10.00Место: Hilton Tashkent CityВход свободныйМатчи хоккейного клуба "Хумо"Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими "Арлан", "Кулагер" и "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25 – 95 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Детская вечеринка в стиле BarbieДля маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.Время: 18.00Место: Kids AvenueСтоимость билетов: 200 тыс. сумовЭкозабег (плоггинг) вдоль АнхораУчастники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.Время: 11.00.Участие бесплатное: необходима регистрация.Воскресенье, 19 ноябряДетское шоуУчастников ждет шоу-программа "Радужные друзья" по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Массовый забег Yangi NafasЗабег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.Время: 8.00Место: Humo ArenaСтоимость участия: 99 – 149 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072 Фестиваль Ayol Yo'liФестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.Время: 18.00Место: Moc HubУчастие бесплатное
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ташкент выходные афиша топ-7 мероприятий хоккейные матчи экозабег выставка марат садыков
ташкент выходные афиша топ-7 мероприятий хоккейные матчи экозабег выставка марат садыков

Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

14:10 17.11.2023 (обновлено: 14:34 17.11.2023)
© Пресс-службо ХК "Хумо"Хоккейный клуб "Хумо". Архивное фото
Хоккейный клуб Хумо. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2023
© Пресс-службо ХК "Хумо"
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Хоккейные матчи, экозабег и выставка Марата Садыкова. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 18 ноября

Выставка "Отражение"
Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.
Время: 10.00
Место: Hilton Tashkent City
Вход свободный
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими "Арлан", "Кулагер" и "Номад" в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 25 – 95 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Детская вечеринка в стиле Barbie
Для маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.
Время: 18.00
Место: Kids Avenue
Стоимость билетов: 200 тыс. сумов
Экозабег (плоггинг) вдоль Анхора
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.
Время: 11.00.
Участие бесплатное: необходима регистрация.

Воскресенье, 19 ноября

Детское шоу
Участников ждет шоу-программа "Радужные друзья" по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Массовый забег Yangi Nafas
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 8.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Фестиваль Ayol Yo'li
Фестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.
Время: 18.00
Место: Moc Hub
Участие бесплатное
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