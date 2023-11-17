https://uz.sputniknews.ru/20231117/yeaes-trayektoriya-stabilnyy-rost-41077272.html

Страны ЕАЭС в 2023 году вышли на траекторию стабильного роста

Страны ЕАЭС в 2023 году вышли на траекторию стабильного роста

В Москве прошел Евразийский деловой форум "Интеграция". Его пленарное заседание посвятили Большому Евразийскому партнерству и стратегии опережающего развития

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС в 2023 году вышли на траекторию стабильного роста. Об этом в ходе Евразийского делового форума "Интеграция", который прошел в Москве, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает ЕЭК. Вольвач также отметил, что с момента создания ЕАЭС взаимная торговля выросла почти в два раза, с внешними партнерами — на 60%. За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 9% и составил около 4,5 трлн рублей.Как отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, в настоящее время Комиссия совместно со странами ЕАЭС активно работает над проектом Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Кроме того, готовится доклад о функционировании ЕАЭС, который охватывает весь период существования союза. Оба документа планируется представить главам государств в декабре.Он также обратил внимание на то, что загрузка производственных мощностей в странах ЕАЭС составляет чуть больше 60%, что открывает возможности для наращивания выпуска продукции. По его оценке, у ЕАЭС есть огромный потенциал импортозамещения.Для справки: Евразийский деловой форум "Интеграция" проводится ежегодно с 2019 года и является международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества, а также развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.

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