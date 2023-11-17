Страны ЕАЭС в 2023 году вышли на траекторию стабильного роста
16:14 17.11.2023 (обновлено: 16:48 17.11.2023)
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
В Москве прошел Евразийский деловой форум "Интеграция". Его пленарное заседание посвятили Большому Евразийскому партнерству и стратегии опережающего развития.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС в 2023 году вышли на траекторию стабильного роста. Об этом в ходе Евразийского делового форума "Интеграция", который прошел в Москве, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает ЕЭК.
В Москве прошел Евразийский деловой форум "Интеграция"
Вольвач также отметил, что с момента создания ЕАЭС взаимная торговля выросла почти в два раза, с внешними партнерами — на 60%. За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 9% и составил около 4,5 трлн рублей.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
"В 2023 году нам удалось выйти на траекторию стабильного роста совокупного ВВП ЕАЭС — 3% за девять месяцев текущего года. Это при том, что два участника Союза находятся под санкционным давлением, и тем не менее, наш совокупный ВВП растет на 3%", — сказал Дмитрий Вольвач.
Как отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, в настоящее время Комиссия совместно со странами ЕАЭС активно работает над проектом Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев
Кроме того, готовится доклад о функционировании ЕАЭС, который охватывает весь период существования союза. Оба документа планируется представить главам государств в декабре.
"Проведенные нами расчеты показывают, что интеграционный эффект достаточно велик, особенно для государств, которые тесно интегрированы с партнерами. Наибольший вклад интеграции в прирост ВВП мы видим в Беларуси, также значительные показатели – у Кыргызстана и Армении. В Казахстане и России эффекты относительно ниже, но в абсолютном выражении они ничуть не меньше. То есть евразийская экономическая интеграция дает вполне высокий прирост экономической активности, при этом возможности роста — колоссальные", — заявил Сергей Глазьев.
Он также обратил внимание на то, что загрузка производственных мощностей в странах ЕАЭС составляет чуть больше 60%, что открывает возможности для наращивания выпуска продукции. По его оценке, у ЕАЭС есть огромный потенциал импортозамещения.
Для справки: Евразийский деловой форум "Интеграция" проводится ежегодно с 2019 года и является международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества, а также развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.