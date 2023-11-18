https://uz.sputniknews.ru/20231118/konferentsiya-oon-borba-opustynivaniye-problemy-resheniya-41106872.html

Конференция ООН по борьбе с опустыниванием: актуальные проблемы и их решения

Конференция ООН по борьбе с опустыниванием: актуальные проблемы и их решения

Участники Конференции, прошедшей в Самарканде, обсудили работу, проводимую по нейтрализации деградации земель, борьбе с пыльными бурями, а также выступили с докладами

2023-11-18T14:21+0500

2023-11-18T14:21+0500

2023-11-18T15:02+0500

узбекистан

самарканд

экология

оон

опустынивание

конференция

конвенция

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Самарканде завершилась 21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию (CRIC-21). Она проходила с 13 по 17 ноября и собрала участников более чем из 196 стран.Сессию CRIC-21 открыли ее председатель Биляна Калибарда, глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, а также министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.Как изменилась площадь охраняемых природных территорий Узбекистана, возможно ли остановить деградацию земель и какие деревья посадили в новом дендропарке в Самаркандской области — в материале Sputnik Узбекистан.Объединяя усилияУзбекистан первым из стран Центральноазиатского региона и СНГ ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в 1995 году. А в 2023 году республика впервые выступила принимающей стороной Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН.Выступая перед участниками в Самарканде, председатель сессии Биляна Калибарда отметила, что повестка данного форума, направленная на смягчение последствий деградации и защиты земель для обеспечения человечества продовольствием, водой, жильем и экономическими возможностями, требует полной приверженности стран и активной работы.Так, по данным КБО ООН, площадь плодородных земель на планете, утраченных с 2015 года, равноценна площади всей Центральной Азии.Ежегодно в мире теряется около 100 млн гектаров здоровых и продуктивных земель. При такой тенденции, чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель в мире, к 2030 году необходимо восстановить 1,5 млрд га.При этом председатель сессии отметила важность сплоченной работы каждой страны в борьбе с опустыниванием. Так, по словам Биляны Калибарды, достичь ощутимых результатов можно лишь объединив усилия.Хороший пример того, насколько тесно связаны страны Центральной Азии, привел Азиз Абдухакимов.Министр также отметил тот факт, что узбекистанцы на протяжении веков традиционно занимаются сельским хозяйством. Земля, как источник средств к существованию была и остается важным ресурсом. Поэтому угрозы, связанные с ее деградацией и опустыниванием ранее зеленых зон, сигнализируют о необходимости конкретных действий, которые Узбекистан предпринимает уже 6 лет.Опыт УзбекистанаОтельное внимание в ходе заседания уделили общенациональному проекту "Яшил макон". Он стартовал в 2021 году по инициативе Шавката Мирзиёева. Главная цель проекта — увеличение площади зеленых насаждений в городах республики к 2030 году до 30%.Так, выступая на сессии, Азиз Абдухакимов отметил, что с момента запуска инициативы по всей стране посажено более 416 млн деревьев и кустарников. Зеленые зоны разбиты на 588 га, а также созданы зеленые общественные территории на 662 га. Помимо этого, высажены "зеленые пояса" протяженностью 40 км вокруг наиболее уязвимых городов, таких как Бухара, Нукус, Хива и Ургенч. Впоследствии увеличилась и площадь охраняемых территорий — с 4% в 2016 до 14% в 2023 году.Свой вклад в озеленение внесли и участники сессии. Они заложили новый дендропарк в Самаркандской области.Было высажено более 1 тыс. саженцев 10 видов деревьев: японская софора, катальпа, ольха и ясень. Место назвали "Зеленый парк CRIC-21".Кроме этого, 85 млн саженцев планируют высадить в детских садах, школах, вузах, больницах и лесных хозяйствах в рамках осеннего сезона посадки деревьев, который начался в октябре.Пыльные буриНе остались без внимания и пыльные бури, которые затрагивают более 150 стран мира. В том числе и проблема Арала — напрямую влияющая на появление частиц пыли и песчаных солей в воздухе.По словам директора Международного инновационного центра Аральского моря при Минэкологии Бахитжана Хабибуллаева, сегодня на территории высохшего дна Аральского моря саксаулом засажено более 1 млн 700 тыс. га земли. В дальнейшем его ежегодно планируют высаживать на 200 тыс. га земли.В тоже время важную роль в борьбе с пыльными бурями занимает система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.Так, в Узбекистане для мониторинга пыльных бурь гидрометеорологическая сеть оснащена автоматическими станциями мониторинга загрязнения воздуха, которые позволяют отслеживать дальность видимости и концентрации пыли и мелких дисперсных частиц.СотрудничествоАктуальные темы и сотрудничество в области экологии обсудили в том числе и на встречах, которые провел Азиз Абдухакимов. В частности, министр побеседовал с генеральным секретарем ОЭС Хусейном Авни Бичакли. Он выступил с предложением наладить отношения научных кругов в сфере экологии стран ОЭС на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата (Green University).Кроме этого, обсудили возможность реализовать принципы устойчивой энергии и окружающей среды в Центральной Азии совместно с Green University и Центром чистой энергии в Баку.С директором сектора водных ресурсов и городского развития АБР Норио Сайто обсудили вопросы управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане. Речь шла о взаимодействии республики с ведущими японскими компаниями в сфере управления отходами, привлечении инвестиций в отрасль со стороны Азиатского банка развития, выделении грантов, повышении квалификации сотрудников Минэкологии и подведомственных организаций.Норио Сайто предложил начать в Узбекистане реализацию второго этапа проекта "Устойчивое управление твердыми бытовыми отходами" на 2025-2026 годы.Также гость высоко оценил работу, проводимую в Узбекистане в сфере экологии, охраны окружающей среды, борьбы с засухой и голодом, отметив, что АБР готов продолжить сотрудничество в этом направлении.Гендерное равенствоВ рамках пленарного заседания обсудили роль женщин в борьбе с опустыниванием и засухой, а также вопрос гендерного равенства при использовании земельных ресурсов.Так, по словам Скленлон, гендерное неравенство мешает женщинам использовать ресурсы свободно и в полной мере. В том числе преградой становятся неравные права собственности на землю и финансовые услуги.По словам руководителя лаборатории сохранения биологического разнообразия НИИ технологий Адолат Ориновой, сегодня в Узбекистане более 30% женщин работают в секторе решения экологических проблем.По итогам заседания достигнута договоренность об обеспечении гендерного равенства в решении экологических проблем и укреплении сотрудничества стран-участниц 21-й сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию.

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самарканд конференция оон борьба опустынивание деградация земель пыльные бури доклады