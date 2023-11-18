Конференция ООН по борьбе с опустыниванием: актуальные проблемы и их решения
14:21 18.11.2023 (обновлено: 15:02 18.11.2023)
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова
Участники конференции, прошедшей в Самарканде, обсудили работу, проводимую по нейтрализации деградации земель, борьбе с пыльными бурями, а также выступили с докладами.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Самарканде завершилась 21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию (CRIC-21). Она проходила с 13 по 17 ноября и собрала участников более чем из 196 стран.
Сессию CRIC-21 открыли ее председатель Биляна Калибарда, глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, а также министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
© Элина БекназароваПервое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Первое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
© Элина Бекназарова
Как изменилась площадь охраняемых природных территорий Узбекистана, возможно ли остановить деградацию земель и какие деревья посадили в новом дендропарке в Самаркандской области — в материале Sputnik Узбекистан.
Объединяя усилия
Узбекистан первым из стран Центральноазиатского региона и СНГ ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в 1995 году. А в 2023 году республика впервые выступила принимающей стороной Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН.
Выступая перед участниками в Самарканде, председатель сессии Биляна Калибарда отметила, что повестка данного форума, направленная на смягчение последствий деградации и защиты земель для обеспечения человечества продовольствием, водой, жильем и экономическими возможностями, требует полной приверженности стран и активной работы.
© Sputnik/Элина БекназароваБиляна Калибарда (слева)
Биляна Калибарда (слева)
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Не стоит забывать, что работа, которую мы начинаем здесь, должна быть продолжена в странах-участницах", — сказала Калибарда.
Так, по данным КБО ООН, площадь плодородных земель на планете, утраченных с 2015 года, равноценна площади всей Центральной Азии.
Ежегодно в мире теряется около 100 млн гектаров здоровых и продуктивных земель. При такой тенденции, чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель в мире, к 2030 году необходимо восстановить 1,5 млрд га.
При этом председатель сессии отметила важность сплоченной работы каждой страны в борьбе с опустыниванием. Так, по словам Биляны Калибарды, достичь ощутимых результатов можно лишь объединив усилия.
Хороший пример того, насколько тесно связаны страны Центральной Азии, привел Азиз Абдухакимов.
© Sputnik/Элина БекназароваАзиз Абдухакимов
Азиз Абдухакимов
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Несколько месяцев назад я был в Казахстане и стал свидетелем пыльной бури. По возвращению в Узбекистан эта пыльная буря уже была в Ташкенте и распространилась на соседние страны. Это показывает, что Центральная Азия — это одна экосистема, и только объединив наши усилия и коллективно решая экологические проблемы, мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", — рассказал Абдухакимов.
Министр также отметил тот факт, что узбекистанцы на протяжении веков традиционно занимаются сельским хозяйством. Земля, как источник средств к существованию была и остается важным ресурсом. Поэтому угрозы, связанные с ее деградацией и опустыниванием ранее зеленых зон, сигнализируют о необходимости конкретных действий, которые Узбекистан предпринимает уже 6 лет.
Опыт Узбекистана
Отельное внимание в ходе заседания уделили общенациональному проекту "Яшил макон". Он стартовал в 2021 году по инициативе Шавката Мирзиёева. Главная цель проекта — увеличение площади зеленых насаждений в городах республики к 2030 году до 30%.
Так, выступая на сессии, Азиз Абдухакимов отметил, что с момента запуска инициативы по всей стране посажено более 416 млн деревьев и кустарников. Зеленые зоны разбиты на 588 га, а также созданы зеленые общественные территории на 662 га. Помимо этого, высажены "зеленые пояса" протяженностью 40 км вокруг наиболее уязвимых городов, таких как Бухара, Нукус, Хива и Ургенч. Впоследствии увеличилась и площадь охраняемых территорий — с 4% в 2016 до 14% в 2023 году.
Свой вклад в озеленение внесли и участники сессии. Они заложили новый дендропарк в Самаркандской области.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Самаркандской области создали дендропарк
В Самаркандской области создали дендропарк
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина БекназароваВ Самаркандской области создали дендропарк
В Самаркандской области создали дендропарк
© Sputnik/Элина Бекназарова
Было высажено более 1 тыс. саженцев 10 видов деревьев: японская софора, катальпа, ольха и ясень. Место назвали "Зеленый парк CRIC-21".
Кроме этого, 85 млн саженцев планируют высадить в детских садах, школах, вузах, больницах и лесных хозяйствах в рамках осеннего сезона посадки деревьев, который начался в октябре.
Пыльные бури
Не остались без внимания и пыльные бури, которые затрагивают более 150 стран мира.
В том числе и проблема Арала — напрямую влияющая на появление частиц пыли и песчаных солей в воздухе.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВысохшее дно Аральского моря
Высохшее дно Аральского моря
© Sputnik / Дильшода Рахматова
По словам директора Международного инновационного центра Аральского моря при Минэкологии Бахитжана Хабибуллаева, сегодня на территории высохшего дна Аральского моря саксаулом засажено более 1 млн 700 тыс. га земли. В дальнейшем его ежегодно планируют высаживать на 200 тыс. га земли.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого
В тоже время важную роль в борьбе с пыльными бурями занимает система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
"Согласно исследованиям, Центральная Азия и Китай занимают второе место в глобальном масштабе (после пустыни Сахара) по выбросу пыли в атмосферу порядка 20% от общего количества", — отметил Бахриддин Нишонов, глава лаборатории исследования качества поверхностных вод НИИ Гидрометеорологии.
Так, в Узбекистане для мониторинга пыльных бурь гидрометеорологическая сеть оснащена автоматическими станциями мониторинга загрязнения воздуха, которые позволяют отслеживать дальность видимости и концентрации пыли и мелких дисперсных частиц.
Сотрудничество
Актуальные темы и сотрудничество в области экологии обсудили в том числе и на встречах, которые провел Азиз Абдухакимов. В частности, министр побеседовал с генеральным секретарем ОЭС Хусейном Авни Бичакли. Он выступил с предложением наладить отношения научных кругов в сфере экологии стран ОЭС на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата (Green University).
Кроме этого, обсудили возможность реализовать принципы устойчивой энергии и окружающей среды в Центральной Азии совместно с Green University и Центром чистой энергии в Баку.
С директором сектора водных ресурсов и городского развития АБР Норио Сайто обсудили вопросы управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане. Речь шла о взаимодействии республики с ведущими японскими компаниями в сфере управления отходами, привлечении инвестиций в отрасль со стороны Азиатского банка развития, выделении грантов, повышении квалификации сотрудников Минэкологии и подведомственных организаций.
© МинЭкологии УзбекистанаАзиз Абдухакимов встретился с Норио Сайто, старшим директором сектора водных ресурсов и городского развития Азиатского банка развития.
Азиз Абдухакимов встретился с Норио Сайто, старшим директором сектора водных ресурсов и городского развития Азиатского банка развития.
Норио Сайто предложил начать в Узбекистане реализацию второго этапа проекта "Устойчивое управление твердыми бытовыми отходами" на 2025-2026 годы.
Также гость высоко оценил работу, проводимую в Узбекистане в сфере экологии, охраны окружающей среды, борьбы с засухой и голодом, отметив, что АБР готов продолжить сотрудничество в этом направлении.
Гендерное равенство
В рамках пленарного заседания обсудили роль женщин в борьбе с опустыниванием и засухой, а также вопрос гендерного равенства при использовании земельных ресурсов.
"По статистике, сегодня женщины составляют большинство из тех, кто занимается каторжным трудом на земле. При этом им принадлежит меньшая часть ресурсов земли", - отметила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ксения Скленлон.
© Sputnik / Элина БекназароваКсения Скленлон в ходе выступления на 21-ой сессии Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде
Ксения Скленлон в ходе выступления на 21-ой сессии Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде
© Sputnik / Элина Бекназарова
Так, по словам Скленлон, гендерное неравенство мешает женщинам использовать ресурсы свободно и в полной мере. В том числе преградой становятся неравные права собственности на землю и финансовые услуги.
По словам руководителя лаборатории сохранения биологического разнообразия НИИ технологий Адолат Ориновой, сегодня в Узбекистане более 30% женщин работают в секторе решения экологических проблем.
© Sputnik/Элина БекназароваРуководитель лаборатории сохранения биологического разнообразия НИИ технологий Адолат Оринова (справа)
Руководитель лаборатории сохранения биологического разнообразия НИИ технологий Адолат Оринова (справа)
© Sputnik/Элина Бекназарова
"На сегодняшний день влияние женщин стоит на первом месте не только в государственном, но и в частном секторе. Я как женщина, которая ведет свою деятельность в научной сфере, могу заявить, что сейчас в нашем институте все больше женщин занимаются решением проблем экологии. И я выступаю за повышение количества женщин-ученых в сфере экологии и окружающей среды", — заключила Адолат Оринова.
По итогам заседания достигнута договоренность об обеспечении гендерного равенства в решении экологических проблем и укреплении сотрудничества стран-участниц 21-й сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию.
© Sputnik / Элина Бекназарова21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
21-я сессия Конференции по рассмотрению реализации Конвенции ООН CRIC-21 в Самарканде.
© Sputnik / Элина Бекназарова