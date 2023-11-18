https://uz.sputniknews.ru/20231118/mirziyoyev-soveschaniye-razvitiye-surxandarya-glavnoye-41103880.html

В Сурхандарье создадут логистический хаб — о чем еще говорили на совещании с президентом

В Сурхандарье создадут логистический хаб — о чем еще говорили на совещании с президентом

В городе Термезе в субботу с участием Шавката Мирзиёева прошло совещание по обсуждению мер социально-экономического развития Сурхандарьинской области

2023-11-18T10:02+0500

2023-11-18T10:02+0500

2023-11-18T10:27+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

совещание

президент

термез

экономика

регион

развитие

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Газохимический комплекс в Байсуне, экономический потенциал области, сельское хозяйство, туристические возможности, создание логистического хаба и многое другое обсудили в ходе совещания с участием президента, прошедшего в Термезе. Регион последовательно развивается. Впереди много планов и возможностей. В частности, сформировано 4 новых крупных промышленных проекта стоимостью 3 миллиарда 300 миллионов долларов. За счет них экономика региона увеличится на 6,5 триллиона сумов, местный бюджет – на 1,6 триллиона сумов, экспорт – на 100 миллионов долларов, будет создано 2 тысячи высокодоходных рабочих мест.В связи с этим определены ориентиры по привлечению в регион 1,5 миллиарда долларов инвестиций, производству продукции на 12 триллионов сумов в промышленности, экспорту товаров на 500 миллионов долларов и сокращению импорта на 100 миллионов долларов. Отмечено, что трудоустройство 400 тысяч жителей должно стать основной задачей хокимов области и районов.Подчеркнуто, что самым большим резервом привлечения инвестиций в регион и развития промышленности является задействование имеющихся месторождений.Даны поручения по освоению запасов свинца, цинка и золота, белого мрамора в Сарыасии, угля в Байсуне и Сарыасии, калийных удобрений в Шерабаде. Поставлена ​​задача расширить геологические исследования в горных районах области.Что касается природных почвенно-климатических условий, то благодаря им Сурхандарьинская область может быть лидером по выращиванию скороспелой продукции. Однако, отмечалось на совещании, существуют проблемы с обеспечением высокоурожайными семенами и саженцами, а также с закупкой выращенной продукции. Поэтому Минсельхозу поручено организовать лаборатории in vitro в 10 районах.Решено также создать 6 центров хранения, сушки, сортировки в Ангоре, Джаркургане, Кумкургане, Алтынсае, а также логистический хаб стоимостью 50 миллионов долларов в Термезском районе совместно с Южной Кореей.Тонковолокнистый хлопчатник требует до 15 процентов меньше воды и созревает раньше. Поэтому поручено расширить площади выращивания таких сортов хлопчатника до 50 тысяч гектаров, увеличить его переработку до 30 процентов, создать совместный проект по молекулярной генетике и селекции, современную лабораторию.Проблеме нехватки воды на совещании уделили особое внимание. 80 процентов земель в Сурхандарьинской области орошаются насосами, что увеличивает себестоимость воды в два раза, 20 миллионов киловатт-часов электроэнергии тратится впустую.Ответственным лицам поручено разработать двухлетнюю программу по бетонированию 47 каналов, отремонтировать 6 каналов с наибольшим уровнем потерь воды.Туристический потенциал региона также высок. Здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и туризма. В настоящее время начаты работы по организации музея под открытым небом у памятника Далварзинтепа.В продолжение этой работы необходимо превратить в музеи пещеры "Байбулак", "Тешикташ" и "Мачай" в Байсуне, памятник "Узундара". В пещере "Хатак" и Зараутсайском ущелье в Шерабаде будут организованы экспедиции зарубежных ученых. Еще 10 махаллей будут превращены в туристические села.Будет отремонтирован и расширен санаторий "Омонхона", построен новый санаторий. В Байсуне, Алтынсае, Сарыасии и Шерабаде будут реализованы проекты на 200 миллионов долларов, по строительству канатных дорог, гостиниц и объектов сервиса.Особое внимание на совещании уделили социальным вопросам.Для профилактики заболеваний подчеркнута важность открытия фитобаров в каждой махалле и аптеке, разработки программы домашних упражнений и меню здорового питания.Поставлены задачи по оснащению и ремонту 509 школ, Центра матери и ребенка, детского кардиохирургического отделения и 44 семейных врачебных пунктов.Указано на необходимость содействия таким творческим коллективам, как "Бойсун", "Шалола", "Бойчечак", "Булбули гуё", в участии в международных фестивалях, создания Золотого фонда творчества бахши, дастанов и терм.Кроме того, планируют принять отдельное постановление по привлечению молодежи Сурхандарьи к спорту.

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