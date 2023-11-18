https://uz.sputniknews.ru/20231118/rybnaya-produktsiya-obrazovaniye-meditsina-itogi-vizit-sybulskiy-tashkent-41112089.html

Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в Ташкент

Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в Ташкент

В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла конференция губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посвященная итогам его двухдневного визита в Ташкент

2023-11-18T17:02+0500

2023-11-18T17:02+0500

2023-11-18T17:02+0500

пресс-центр

узбекистан

ташкент

конференция

визит

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В рамках визита глава российского региона встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили текущее взаимодействие, а также приоритетные направления дальнейшего развития Архангельской области и Узбекистана. Архангельские предприятия заинтересованы в поставках пиломатериалов для деревянного домостроения, семенного картофеля, рыбной продукции и крабов, мороженного и др. Также была достигнута договоренность в сфере образования. В частности, Северный (Арктический) федеральный университет и Национальный университет Узбекистана со следующего года начнут программы двойных дипломов. Кроме того, планируется сотрудничество в подготовке преподавателей русского языка в Узбекистане. Кроме того, губернатор рассказал о важности сотрудничества в сфере туризма. В частности, Узбекистан и Архангельская область рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения. Какие еще новые направления развивают арктический регион России и Узбекистан, о чем договорились с премьер-министром республики, какие намечены планы по сотрудничеству в области здравоохранения — об этом и многом другом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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2023

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