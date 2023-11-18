https://uz.sputniknews.ru/20231118/rybnaya-produktsiya-obrazovaniye-meditsina-itogi-vizit-sybulskiy-tashkent-41112089.html
Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в Ташкент
Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в Ташкент
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла конференция губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посвященная итогам его двухдневного визита в Ташкент
2023-11-18T17:02+0500
2023-11-18T17:02+0500
2023-11-18T17:02+0500
пресс-центр
узбекистан
ташкент
конференция
визит
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В рамках визита глава российского региона встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили текущее взаимодействие, а также приоритетные направления дальнейшего развития Архангельской области и Узбекистана. Архангельские предприятия заинтересованы в поставках пиломатериалов для деревянного домостроения, семенного картофеля, рыбной продукции и крабов, мороженного и др. Также была достигнута договоренность в сфере образования. В частности, Северный (Арктический) федеральный университет и Национальный университет Узбекистана со следующего года начнут программы двойных дипломов. Кроме того, планируется сотрудничество в подготовке преподавателей русского языка в Узбекистане. Кроме того, губернатор рассказал о важности сотрудничества в сфере туризма. В частности, Узбекистан и Архангельская область рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения. Какие еще новые направления развивают арктический регион России и Узбекистан, о чем договорились с премьер-министром республики, какие намечены планы по сотрудничеству в области здравоохранения — об этом и многом другом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
архангельская область ташкент визит губернатор александр цыбульский рыбная продукция образование медицина итоги пресс-центр sputnik
архангельская область ташкент визит губернатор александр цыбульский рыбная продукция образование медицина итоги пресс-центр sputnik
Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в Ташкент
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла конференция губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посвященная итогам его двухдневного визита в Ташкент.
В рамках визита глава российского региона встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили текущее взаимодействие, а также приоритетные направления дальнейшего развития Архангельской области и Узбекистана.
Архангельские предприятия заинтересованы в поставках пиломатериалов для деревянного домостроения, семенного картофеля, рыбной продукции и крабов, мороженного и др.
Также была достигнута договоренность в сфере образования. В частности, Северный (Арктический) федеральный университет и Национальный университет Узбекистана со следующего года начнут программы двойных дипломов. Кроме того, планируется сотрудничество в подготовке преподавателей русского языка в Узбекистане.
"Несмотря на то, что Узбекистан основной наш партнер в СНГ, товарооборот с республикой составляет всего $45 млн. Цифры не большие, учитывая объемы и потенциал наших экономик. Есть все основания полагать, что следующий год нам прирост в 10 млн точно даст, то есть плюс 25% к товарообороту. Это то, что мы сегодня видим, если реализуются достигнутые договоренности", — сказал Цыбульский.
Кроме того, губернатор рассказал о важности сотрудничества в сфере туризма. В частности, Узбекистан и Архангельская область рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения.
Какие еще новые направления развивают арктический регион России и Узбекистан, о чем договорились с премьер-министром республики, какие намечены планы по сотрудничеству в области здравоохранения — об этом и многом другом смотрите в видео Sputnik Узбекистан
.