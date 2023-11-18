https://uz.sputniknews.ru/20231118/stoimost-myaso-region-uzbekistan-41112304.html

Сколько стоит мясо в регионах Узбекистана?

Сколько стоит мясо в регионах Узбекистана?

Sputnik Узбекистан узнал, какова стоимость говядины и баранины в разных регионах республики

2023-11-18T18:07+0500

2023-11-18T18:07+0500

2023-11-18T18:07+0500

инфографика

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узбекистан

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Согласно данным, полученным от фермеров, самая дешевая говядина в Бухарской области — 75 тыс. сумов, а баранина в Наманганской — 85 тыс. сумов. А вот самая дорогая говядина в Ташкенте — 87 тыс. сумов, а баранина в Хорезме — 120 тыс. сумов. О том, сколько стоит мясо в других регионах страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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