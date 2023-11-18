https://uz.sputniknews.ru/20231118/stoimost-myaso-region-uzbekistan-41112304.html
Сколько стоит мясо в регионах Узбекистана?
Сколько стоит мясо в регионах Узбекистана?
Sputnik Узбекистан узнал, какова стоимость говядины и баранины в разных регионах республики
2023-11-18T18:07+0500
2023-11-18T18:07+0500
2023-11-18T18:07+0500
инфографика
мясо
стоимость
регион
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40970937_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_a64f7192a1c902b408dbc63ec1fe8024.png
Согласно данным, полученным от фермеров, самая дешевая говядина в Бухарской области — 75 тыс. сумов, а баранина в Наманганской — 85 тыс. сумов. А вот самая дорогая говядина в Ташкенте — 87 тыс. сумов, а баранина в Хорезме — 120 тыс. сумов. О том, сколько стоит мясо в других регионах страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40970937_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_b734d1b280adda5f7b26aaa4e59ef766.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан стоимость мясо говядина баранина регион инфографика sputnik
узбекистан стоимость мясо говядина баранина регион инфографика sputnik
Сколько стоит мясо в регионах Узбекистана?
Sputnik Узбекистан узнал, какова стоимость говядины и баранины в разных регионах республики.
Согласно данным, полученным от фермеров, самая дешевая говядина в Бухарской области — 75 тыс. сумов, а баранина в Наманганской — 85 тыс. сумов.
А вот самая дорогая говядина в Ташкенте — 87 тыс. сумов, а баранина в Хорезме — 120 тыс. сумов.
О том, сколько стоит мясо в других регионах страны — в инфографике Sputnik Узбекистан
.