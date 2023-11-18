Топ-5 базаров Ташкента
© Sputnik/Зафар ХалиловМирабадский рынок
© Sputnik/Зафар Халилов
Привычные для всех рынки в Узбекистане называют базарами. Они, как правило, имеют большую площадь, а найти на базаре можно все: от овощей и фруктов до винтажных тканей и антиквариата.
Торговаться на базаре — хорошая традиция. А самую щедрую скидку получает покупатель, который умеет делать это более искусно. О самых популярных базарах в Ташкенте, которые точно стоит посетить, читайте в материале Sputnik Узбекистан.
Чорсу
© Sputnik / Рамиз БахтияровЧорсу - самый старый базар в старом Ташкенте
Чорсу - самый старый базар в старом Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Крупнейший рынок Ташкента, известный своими гастрономическими рядами. Базар Чорсу разделен на несколько частей: ряды, где продают овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, сухофрукты, а также национальную одежду, керамику и золото.
© Sputnik / Актан ТемиркановСпеции и высушенные продукты на базаре Чорсу
Специи и высушенные продукты на базаре Чорсу
© Sputnik / Актан Темирканов
Про Чорсу-базар с уверенностью говорят: тут можно найти все. Большую популярность у ташкентцев и туристов Чорсу получил благодаря отдельным рядам с национальной кухней, которую готовят на месте. На "обжорных рядах", как называют их в народе, продают ханум, шашлык, самсу, рыбу и другие блюда. Съесть купленную порцию можно прям там же, на базаре. Помимо привычных продуктов, здесь можно купить национальную одежду, ткани и предметы ручной работы узбекских мастеров.
© Sputnik / Актан ТемиркановПосуда разрисованная в национальном стиле
Посуда разрисованная в национальном стиле
© Sputnik / Актан Темирканов
Алайский базар
© Sputnik / /СтрингерЦентральный вход на Алайский рынок в Ташкенте
Центральный вход на Алайский рынок в Ташкенте
© Sputnik / /Стрингер
Расположен в центре города возле станции метро Абдулла Кодирий. Алайский базар привлекает своей компактностью и чистотой. Однако этот базар можно назвать одним из самых дорогих в Ташкенте. Продавцы на базаре объясняют это тем, что продают только свежие фрукты и овощи самых лучших сортов. Помимо них, на базаре есть магазины с товарами со всего мира.
© Sputnik / /СтрингерПродавец у прилавка с сухофруктами
Продавец у прилавка с сухофруктами
© Sputnik / /Стрингер
Также на Алайском базаре большой ассортимент специй, которые продают по отдельности либо могут смешать несколько видов по запросу покупателя. Отовариться на Алайский базар стоит идти, когда хочется окунуться в восточный колорит базаров с комфортом.
Мирабадский базар
Этот базар также называют Госпитальным. По одной из версий, такое название за базаром закрепилось после того, как в середине 19 века на его территории был расположен военный госпиталь, откуда и пошло название рынка, которое впоследствии осталось с ним.
© Sputnik/Зафар ХалиловМирабадский рынок
Мирабадский рынок
© Sputnik/Зафар Халилов
Базар расположен в Мирабадском районе столицы. Ближайшие станции метро к нему — "Ойбек" и "Ташкент". Базар полон разных секций, начиная от фруктов и овощей и заканчивая одеждой и косметикой. Посетители любят этот рынок за свежесть продуктов и товаров, а также за веселых и добрых продавцов.
© Sputnik/Зафар ХалиловМирабадский рынок
Мирабадский рынок
© Sputnik/Зафар Халилов
К Новому году здесь открывают тематическую ярмарку с подарками, елочными украшениями и гирляндами. На базар можно сходить за повседневными покупками и просто насладиться колоритом узбекских торговцев. И лучше иметь при себе наличные деньги, при расчете которыми можно получить большую скидку.
Фархадский базар
Базар расположен в одном из оживленных районов столицы Чиланзар. Здесь соседствуют букинистические магазины, павильоны с выпечкой, фруктами и другими товарами.
Сухофрукты и орехи на Фархадском рынке в Ташкенте
Также на базаре можно найти мастеров ключников, которые на месте изготовят ключ или смогут помочь со сломанным замком. Помимо этого, на Фархадском базаре большой выбор фруктов и овощей по низким ценам. В лучших традициях узбекских базаров, торг здесь приветствуется.
Янгиабадский базар
Легендарный базар, который соединяет в себе как ряды новых вещей и продуктовых магазинов, так и блошиный рынок с редкими деталями для советских механизмов, антикварными изделиями и многим другим. Место идеально для тех, кто хочет окунуться в детство и вспомнить старые барахолки.
© Sputnik / СтрингерРынок "Янгиабад"
Рынок "Янгиабад"
© Sputnik / Стрингер
Однако, чтобы найти что-то по-настоящему стоящее, нужно запастись временем и терпением. Так как ряды переполнены товарами, которые продают вразброс. Например, среди них могут быть как подлинные часы "Чайка", так и некачественная подделка из Китая. На Янгиабадский базар, как правило, приезжают любители советского винтажа. Помимо различных товаров, здесь можно купить и животных. На базаре есть специальный павильон, где продают живность.