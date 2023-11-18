https://uz.sputniknews.ru/20231118/top-5-bazarov-tashkenta-41080719.html

Топ-5 базаров Ташкента

Топ-5 базаров Ташкента

Привычные для всех рынки в Узбекистане называют базарами. Они, как правило, имеют большую площадь, а найти на базаре можно все: от овощей и фруктов до винтажных тканей и антиквариата

2023-11-18T15:16+0500

2023-11-18T15:16+0500

2023-11-18T15:16+0500

ташкент

базар

рынок

узбекистан

туризм

туристы

овощи

фрукты

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Торговаться на базаре — хорошая традиция. А самую щедрую скидку получает покупатель, который умеет делать это более искусно. О самых популярных базарах в Ташкенте, которые точно стоит посетить, читайте в материале Sputnik Узбекистан.ЧорсуКрупнейший рынок Ташкента, известный своими гастрономическими рядами. Базар Чорсу разделен на несколько частей: ряды, где продают овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, сухофрукты, а также национальную одежду, керамику и золото.Про Чорсу-базар с уверенностью говорят: тут можно найти все. Большую популярность у ташкентцев и туристов Чорсу получил благодаря отдельным рядам с национальной кухней, которую готовят на месте. На "обжорных рядах", как называют их в народе, продают ханум, шашлык, самсу, рыбу и другие блюда. Съесть купленную порцию можно прям там же, на базаре. Помимо привычных продуктов, здесь можно купить национальную одежду, ткани и предметы ручной работы узбекских мастеров.Алайский базарРасположен в центре города возле станции метро Абдулла Кодирий. Алайский базар привлекает своей компактностью и чистотой. Однако этот базар можно назвать одним из самых дорогих в Ташкенте. Продавцы на базаре объясняют это тем, что продают только свежие фрукты и овощи самых лучших сортов. Помимо них, на базаре есть магазины с товарами со всего мира. Также на Алайском базаре большой ассортимент специй, которые продают по отдельности либо могут смешать несколько видов по запросу покупателя. Отовариться на Алайский базар стоит идти, когда хочется окунуться в восточный колорит базаров с комфортом.Мирабадский базарЭтот базар также называют Госпитальным. По одной из версий, такое название за базаром закрепилось после того, как в середине 19 века на его территории был расположен военный госпиталь, откуда и пошло название рынка, которое впоследствии осталось с ним. Базар расположен в Мирабадском районе столицы. Ближайшие станции метро к нему — "Ойбек" и "Ташкент". Базар полон разных секций, начиная от фруктов и овощей и заканчивая одеждой и косметикой. Посетители любят этот рынок за свежесть продуктов и товаров, а также за веселых и добрых продавцов. К Новому году здесь открывают тематическую ярмарку с подарками, елочными украшениями и гирляндами. На базар можно сходить за повседневными покупками и просто насладиться колоритом узбекских торговцев. И лучше иметь при себе наличные деньги, при расчете которыми можно получить большую скидку.Фархадский базарБазар расположен в одном из оживленных районов столицы Чиланзар. Здесь соседствуют букинистические магазины, павильоны с выпечкой, фруктами и другими товарами. Также на базаре можно найти мастеров ключников, которые на месте изготовят ключ или смогут помочь со сломанным замком. Помимо этого, на Фархадском базаре большой выбор фруктов и овощей по низким ценам. В лучших традициях узбекских базаров, торг здесь приветствуется.Янгиабадский базарЛегендарный базар, который соединяет в себе как ряды новых вещей и продуктовых магазинов, так и блошиный рынок с редкими деталями для советских механизмов, антикварными изделиями и многим другим. Место идеально для тех, кто хочет окунуться в детство и вспомнить старые барахолки. Однако, чтобы найти что-то по-настоящему стоящее, нужно запастись временем и терпением. Так как ряды переполнены товарами, которые продают вразброс. Например, среди них могут быть как подлинные часы "Чайка", так и некачественная подделка из Китая. На Янгиабадский базар, как правило, приезжают любители советского винтажа. Помимо различных товаров, здесь можно купить и животных. На базаре есть специальный павильон, где продают живность.

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