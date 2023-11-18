https://uz.sputniknews.ru/20231118/uzbekistan-krusheniye-voyennyy-vertolet-minoborony-41104539.html

В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны

В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны

В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения

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узбекистан

вертолет

крушение

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В пятницу в 20.15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.

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