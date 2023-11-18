https://uz.sputniknews.ru/20231118/uzbekistan-krusheniye-voyennyy-vertolet-minoborony-41104539.html
В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны
В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны
В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения
2023-11-18T10:23+0500
2023-11-18T10:23+0500
2023-11-18T10:24+0500
узбекистан
вертолет
крушение
минобороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В пятницу в 20.15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.
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узбекистан минобороны крушение военный вертолет комиссия причины
узбекистан минобороны крушение военный вертолет комиссия причины
В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны
10:23 18.11.2023 (обновлено: 10:24 18.11.2023)
В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
В пятницу в 20.15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны
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"В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих", — говорится в сообщении военного ведомства.