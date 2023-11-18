https://uz.sputniknews.ru/20231118/uzbekistan-prazdnik-den-gosudarstvennyy-flag-41105149.html

В Узбекистане отмечают День Государственного флага — где и как его можно использовать

В Узбекистане отмечают День Государственного флага — где и как его можно использовать

Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" был принят 18 ноября 1991 года

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День принятия Государственного флага.Когда и как можно использовать флаг? Основное: В каких случаях не допускается использование государственного флага? Основное: О том, какие есть ограничения в использовании госфлага — в видео Sputnik Узбекистан.

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