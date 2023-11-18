https://uz.sputniknews.ru/20231118/uzbekistan-prazdnik-den-gosudarstvennyy-flag-41105149.html
В Узбекистане отмечают День Государственного флага — где и как его можно использовать
В Узбекистане отмечают День Государственного флага — где и как его можно использовать
Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" был принят 18 ноября 1991 года
2023-11-18T11:18+0500
2023-11-18T11:18+0500
2023-11-18T11:18+0500
узбекистан
флаг
праздник
видео
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День принятия Государственного флага.Когда и как можно использовать флаг? Основное: В каких случаях не допускается использование государственного флага? Основное: О том, какие есть ограничения в использовании госфлага — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан день флага праздник закон государственный флаг 18 ноября
узбекистан день флага праздник закон государственный флаг 18 ноября
В Узбекистане отмечают День Государственного флага — где и как его можно использовать
Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" был принят 18 ноября 1991 года. Он закрепляет, что национальный флаг является символом госсуверенитета страны.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День принятия Государственного флага.
Когда и как можно использовать флаг? Основное:
в общественных местах, зданиях, местах жительства, работы, в салоне транспорта;
на спортивных соревнованиях, торжественных мероприятиях и в других случаях;
на спортивной одежде к международным соревнованиям и чемпионатам Узбекистана.
В каких случаях не допускается использование государственного флага? Основное:
в неподобающем виде: разорванном, грязном, дырявом, выцветшем и др.
стелить или наносить изображение флага на столы, кресла, стулья, иные места, куда садятся, или под ноги;
использовать в качестве одежды, носового платка или постельного белья;
изображение флага на предметах разового использования с последующим выбрасыванием;
использовать флаг в нарушение правил поведения в обществе.
О том, какие есть ограничения в использовании госфлага — в видео Sputnik Узбекистан
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