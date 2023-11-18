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https://uz.sputniknews.ru/20231118/vecher-professionalnyy-boks-tashkent-video-41110600.html
Как прошел вечер профессионального бокса в Ташкенте — видео
Как прошел вечер профессионального бокса в Ташкенте — видео
В Ташкенте прошел вечер профессионального бокса в рамках финала съезда Всемирного боксерского совета WBC. За пояс WBC Центральной Азии сразились спортсмены из 8 стран мира
2023-11-18T16:08+0500
2023-11-18T16:08+0500
бокс
боксер
ташкент
вечер
баходир жалолов
майк тайсон
финал
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Узбекистан представили 7 спортсменов: Абдумалик Халоков, дебютировавший в профессиональном боксе, а также Мужибилло Турсунов, защитивший пояс WBC в первом полусреднем весе, Кудратилло Абдукаххаров, Миразиз Мирзахалилов, Анвар Туропов, Сухробжон Кайимов и Баходир Жалолов. Самым ожидаемым стал бой Баходира Жалолова с представителем ЮАР Крисом Томпсоном. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился уже в первом. Серией мощных ударов Жалолов отправил соперника в жесткий нокаут. Одержав 14 победу в профессиональной карьере. Звездными гостями вечера стали Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.
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Элина Бекназарова
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ташкент вечер профессиональный бокс видео финал съезд всемирный боксерский совет wbc
ташкент вечер профессиональный бокс видео финал съезд всемирный боксерский совет wbc

Как прошел вечер профессионального бокса в Ташкенте — видео

16:08 18.11.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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В Ташкенте прошел вечер профессионального бокса в рамках финала съезда Всемирного боксерского совета WBC. За пояс WBC Центральной Азии сразились спортсмены из 8 стран мира.
Узбекистан представили 7 спортсменов: Абдумалик Халоков, дебютировавший в профессиональном боксе, а также Мужибилло Турсунов, защитивший пояс WBC в первом полусреднем весе, Кудратилло Абдукаххаров, Миразиз Мирзахалилов, Анвар Туропов, Сухробжон Кайимов и Баходир Жалолов.
Самым ожидаемым стал бой Баходира Жалолова с представителем ЮАР Крисом Томпсоном. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился уже в первом. Серией мощных ударов Жалолов отправил соперника в жесткий нокаут. Одержав 14 победу в профессиональной карьере.
Звездными гостями вечера стали Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.
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