https://uz.sputniknews.ru/20231118/vecher-professionalnyy-boks-tashkent-video-41110600.html

Как прошел вечер профессионального бокса в Ташкенте — видео

Как прошел вечер профессионального бокса в Ташкенте — видео

В Ташкенте прошел вечер профессионального бокса в рамках финала съезда Всемирного боксерского совета WBC. За пояс WBC Центральной Азии сразились спортсмены из 8 стран мира

2023-11-18T16:08+0500

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бокс

боксер

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баходир жалолов

майк тайсон

финал

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Узбекистан представили 7 спортсменов: Абдумалик Халоков, дебютировавший в профессиональном боксе, а также Мужибилло Турсунов, защитивший пояс WBC в первом полусреднем весе, Кудратилло Абдукаххаров, Миразиз Мирзахалилов, Анвар Туропов, Сухробжон Кайимов и Баходир Жалолов. Самым ожидаемым стал бой Баходира Жалолова с представителем ЮАР Крисом Томпсоном. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился уже в первом. Серией мощных ударов Жалолов отправил соперника в жесткий нокаут. Одержав 14 победу в профессиональной карьере. Звездными гостями вечера стали Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.

ташкент

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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